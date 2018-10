Kiutasítottak négy orosz kémet Hollandiából

2018. OKTÓBER 4., CSÜTÖRTÖK SZIJJÁRTÓ: A BEREGSZÁSZI KONZUL KIUTASÍTÁSÁRA VÁLASZUL MAGYARORSZÁG IS KIUTASÍT EGY UKRÁN KONZULT. LMP: ELFOGADHATATLANNAK TARTJUK, HOGY UKRAJNA KIUTASÍTOTTA A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT. ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET: VASÁRNAPIG LEHET ADOMÁNYOZNI KÁRPÁTALJAI CSALÁDOK JAVÁRA. DÖMÖTÖR CSABA: KÉT HÉTEN BELÜL SZAVAZHAT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ JAVASLATRÓL MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. MINISZTERELNÖKSÉG: MEGTÁMADTA A KORMÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁN AZ UNIÓS KIKÜLDETÉSI IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁT. HELYETTES ÁLLAMTITKÁR: NEM LESZ VÁLTOZÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN. PÉNZÜGYMINISZTER: A KORMÁNY EGY 73 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKÛ HITELSZERZÕDÉST KÖTÖTT AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANKKAL. DK: AZONNAL MENTSÉK FEL A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSÉRT FELELÕS VÁLLALAT VEZETÕJÉT! AZ MSZP, A PÁRBESZÉD ÉS A MOMENTUM IS TÁMOGATJA MAGYARORSZÁG EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁT. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK FELFÜGGESZTETTE A PÁRBESZÉD ÉS A MOMENTUM KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁT. AZ ÜGYÉSZSÉGEN TESZ PANASZT AZ MNB, MIUTÁN A RENDÕRSÉG ELUTASÍTOTTA AZ ALTUS ZRT.-VEL SZEMBEN TETT FELJELENTÉSÉT. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE EGY AUTÓVERSENY-PÁLYÁKRA VONATKOZÓ ZAJVÉDELMI RENDELET TÖBB RÉSZÉT, HOGY A KÖRNYEZETVÉDELEM VÉDELMI SZINTJE NE CSÖKKENJEN. EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA: PRÕHLE GERGELY TÁVOZIK A PETÕFI IRODALMI MÚZEUM ÉLÉRÕL NOVEMBER ELSEJÉVEL. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: OKTÓBER 15-IG KELL BENYÚJTANI A SZEPTEMBERI IDÕSZAKRA VONATKOZÓ BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ BEVALLÁST. TÁVOZIK A HONVÉDKÓRHÁZ ORVOS IGAZGATÓI POSZTJÁRÓL TAMÁS RÓBERT ORVOS DANDÁRTÁBORNOK. MUZSAY ILDIKÓ VESZI ÁT A HONVÉDKÓRHÁZ ORVOS IGAZGATÓI POSZTJÁT MAGYAR IDÕK. EGY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VADDISZNÓBÓL MUTATTA KI AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUSÁT A NÉBIH LABORATÓRIUMA. A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI SZERINT CALICI VÍRUS OKOZTA A NÉGY SZOMBATHELYI ISKOLA DIÁKJAINAK FERTÕZÉSÉT. A RENDENDÕRSÉG IS VIZSGÁLJA A SZOMBATHELYEN TÖRTÉNT TÖMEGES MEGBETEGEDÉS KÖRÜLMÉNYEIT. ÚJ BÖRTÖN ÉPÜL KISKUNHALASON, AMELY 470 FÕ BEFOGADÁSÁRA LESZ ALKALMAS. AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIUTASÍTOTT EGY BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: OROSZORSZÁG TÍZEZREKET TELEPÍT BE KRÍMBE, HOGY KISZORÍTSA ONNAN A LAKOSSÁG UKRAJNA-PÁRTI RÉSZÉT. AZ UKRÁN PARLAMENT ELFOGADTA TÖRVÉNYJAVASLATOT AZ UKRÁN NYELVTÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN. AZ ÁLLAMNYELV ELHANYAGOLÁSA ÉS MEGSÉRTÉSE HÁROM ÉVIG TERJEDÕ SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS BÜNTETHETÕ. AZ UNIÓ 20 MILLIÓ EURÓ HUMANITÁRIUS SEGÉLYT AD AFGANISZTÁNNAK A SÚLYOS ASZÁLYKÁROK, VALAMINT A POLGÁRHÁBORÚ OKOZTA NEHÉZSÉGEK MIATT. ROMÁNIÁBAN KORRUPCIÓ MIATT ELÍTÉLT KÉT VOLT VEZETÕ ROMÁN TISZTSÉGVISELÕT VETTEK ÕRIZETBE A HATÓSÁGOK COSTA RICÁN. DÁN MINISZTER: DÁNIA IDÉN SEM FOGAD BE MENEKÜLTEKET AZ ENSZ PROGRAMJA KERETÉBEN. NEMZETKÖZI KÖZVETÍTÉST KÉR A KATALÁN ELNÖK A FÜGGETLENSÉGI NÉPSZAVAZÁSHOZ. TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: HÉT KATONA MEGHALT, KETTÕ SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT MIUTÁN KURD SZAKADÁROK EGY TÖRÖK PÁNCÉLAUTÓ MELLETT POKOLGÉPET ROBBANTOTTAK. KIKÖTÖTT MARSEILLE-BEN AZ AQUARIUS FRANCIA MENTÕHAJÓ, DE EGYELÕRE NEM HAJÓZHAT KI. AMERIKAI SZENÁTOROK SZEMÉLYES ADATAINAK KISZIVÁROGTATÁSÁVAL VÁDOLNAK EGY FÉRFIT, A WASHINGTONI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE. HELIKOPTER-BALESETBEN HÁRMAN MEGHALTAK OROSZORSZÁGBAN, KÖZTÜK AZ OROSZ FÕÜGYÉSZ HELYETTESE. AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉST GYANÚSÍTJA A BRIT KORMÁNY AZ AMERIKAI DEMOKRATA PÁRT SZERVEREINEK 2016-OS FELTÖRÉSÉVEL. KIUTASÍTOTTAK NÉGY OROSZ KÉMET HOLLANDIÁBÓL, AKIK A HÁGAI VEGYIFEGYVER-TILALMI SZERVEZET INFORMATIKAI RENDSZERÉBE PRÓBÁLTAK BETÖRNI. KÉMMÁNIÁNAK MINÕSÍTETTE AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A NÉGY OROSZ HÍRSZERZÕ KIUTASÍTÁSÁT. OROSZORSZÁG TÍZEZREKET TELEPÍT BE AZ UKRAJNÁTÓL ELCSATOLT KRÍMBE, HOGY KISZORÍTSA ONNAN A HELYI LAKOSSÁG UKRAJNA-PÁRTI RÉSZÉT. ELFOGOTT 36 EMBERT A SZERB RENDÕRSÉG, MERT SZERB TERMÉKNEK ÁLCÁZOTT GYÜMÖLCSÖT SZÁLLÍTOTTAK AZ UNIÓBÓL OROSZORSZÁGBA. VÁDAT EMELTEK A VOLT MALÁJ MINISZTERELNÖK FELESÉGE ELLEN IS, AZ 1MDB NEVÛ FEJLESZTÉSI ALAPBÓL ELTÛNT MILLIÁRDOKKAL KAPCSOLATBAN. AZ 1400-AT IS MEGHALADJA AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉS HALÁLOS ÁLDOZATINAK SZÁMA. CSILLAGÁSZOK MEGTALÁLHATTÁK AZ ELSÕ NAPRENDSZEREN KÍVÜLI HOLDAT, AMELY NAGYOBB A FÖLDNÉL, A NEPTUNUSZHOZ HASONLÓ MÉRETÛ. FELBORULT EGY GÉPKOCSI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MONOSTORPÁLYI KÖZELÉBEN, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. KARBANTARTÁS MIATT KÉT HÉTIG LEZÁRJÁK A DÉLI PÁLYAUDVART, A VONATOK JELENTÕS RÉSZE KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁSRÓL INDUL, ILLETVE ODA ÉRKEZIK. JOGERÕSEN HÉT ÉV FEGYHÁZRA ÉS 330 M FT VAGYONELKOBZÁSRA ÍTÉLTE VIZOVICZKI LÁSZLÓT A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA. ÕRIZETBE VETTEK EGY 39 ÉVES BUDAPESTI FÉRFIT, AKI GYANÚSÍTHATÓ A BALASSAGYARMATON ELKÖVETETT, HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉSSEL POLICE.HU