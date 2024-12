Kiutasítják a bűnelkövető migránsokat Spanyolországból + videó

Megosztás itt:

"Szexuális erőszak, drogkereskedelem, erőszakos rablás és testi sértés - egyebek mellett ilyen bűncselekményeket követett el az az 55 bevándorló, akit idén fogtak el, majd toloncoltak ki végül Baszkföldről a spanyol hatóságok. Volt köztük marokkói, algériai, de több latin-amerikai állampolgár is, viszont egy dologban nem különböztek, abban, hogy mindannyian illegálisan jöttek Spanyolországba, majd mivel nem jutottak hozzá sem tartózkodási, sem munkavállalási engedélyhez többen közülük bűnözésből éltek.

Ráadásul bár Baszkföldön volt a tartózkodási helyük, más spanyol régiókban, például itt Murciában, de Madridban és Katalóniában is követtek el bűncselekményeket. Azért még nem toloncolták ki őket, mert illegálisan jöttek az országba, sőt, még egy-két jogsértés után sem küldték őket haza, csak akkor, amikor már sorozatban követtek valamit, emiatt a baszk és a nemzeti rendőrség is úgy látta, hogy ideje javítani a közbiztonságot, de ez még mindig csak egy regionális lépés, miközben más spanyol régiókat is érint ez a probléma.

Idén rekord létszámú bevándorló érkezett illegálisan Spanyolországba és többségük a Kanári-szigeteken értel el a szárazföldet. A belügyminisztérium legutóbbi statisztikája szerint november végéig már kétezerrel több ember érkezett a szigetvilágba, mint tavaly; több mint 41 ezer fő, és a decemberi adatok még csak ezután fognak bekerülni az adatbázisba. Az elmúlt három napban is kikötött például négy hajó a szigeteken 176 fővel, szóval a helyzet egyáltalán nem javul az év utolsó napjaiban sem.

A szigetcsoportot idén sújtó példátlan migrációs válság miatt a Kanári-szigetek kormánya tegnap tárgyalásokat kezdett az állami és regionális vezetőkkel, hogy kezeljék az egyre problémásabb helyzetet és előkészítsék a jövőbeni intézkedéseket."