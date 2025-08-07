Keresés

2025. 08. 07. Csütörtök
Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

2025. augusztus 07., csütörtök 18:30 | Origo.hu

A megállapodás alapjaiban forgathatja fel a kontinens biztonságát! Lengyel szakértők szerint Trump Moszkvának kedvező ajánlata katasztrofális következményekkel járhat Európára. Vajon mi áll a titkos tárgyalások hátterében, és mit jelent ez a magyar határok biztonságára?

  • Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Napokon belül sor kerülhet Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára – jelentette be az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov. - írta meg az ORIGO. A háttérben egy esetleges tűzszünet lehetősége körvonalazódik Ukrajnában, azonban a kiszivárgott amerikai ajánlatok tartalma komoly aggodalmat keltett több kelet-európai országban, köztük Lengyelországban is. A megállapodás legnagyobb politikai nyertese ugyanis – ahogyan azt dr. Witold Sokała nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértő fogalmazta – Trump lehet.

Trump ajánlata Moszkvát erősítheti

Az Onet.pl forrásai szerint az amerikai javaslatok a következőket tartalmazzák:

A feltételek között szerepel a megszállt ukrán területek kérdésének halasztása 49 vagy 99 évre, a szankciók többségének eltörlése, és a jövőben a kereskedelmi kapcsolatok – különösen a gáz- és olajimport – újraindítása. 

Bár a NATO bővítésének leállítását nem ígérték meg Moszkvának, és az ukrajnai katonai támogatás leállítására sincs garancia, a csomag így is rendkívül kedvező a Kreml számára Dr. Sokała úgy véli, hogy a javaslatok látszólag Putyin érdekeit szolgálják, valójában viszont Trump járhat velük a legjobban. Az orosz energiahordozók európai visszatérésével Amerika közvetítő szerephez juthat, és anyagi haszonra is szert tehet.

Ez azonban Kelet-Közép-Európa számára riasztó forgatókönyv: 

Az orosz–ukrán háború átmeneti megszűnésének árán Lengyelország egy olyan világban találja majd magát, ahol Oroszország ismét készen állhat a támadásra. Ránk vagy a balti államokra – figyelmeztetett a szakértő.

Tűzszünet árán növekvő befolyás

Sokała szerint a javaslatokkal elérhető tűzszünet csupán átmeneti nyugalmat hozna, miközben Moszkva újra megerősödne. 

Moszkva Európában ismét rendkívül befolyásossá válik – mondta, hozzátéve: nem katonai fenyegetésként, hanem politikai nyomásgyakorlás formájában. Ez a fajta befolyás szerinte óriási kihívás lesz nem a páncélos hadosztályaink, hanem az elhárítás és az egész társadalom számára. A szakértő arra is emlékeztetett, hogy a Putyin–Trump találkozó körül korábban is sok bejelentés volt, de ezek gyakran meghiúsultak. Most sem biztos, hogy valóban megtörténik az egyeztetés, vagy hogy eredményre vezet.

Forrás: Origo

Fotó: AFP

 

