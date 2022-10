Kiszélesedhet a sztrájk a franciáknál

Megosztás itt:

A kormány nyomására és a hetek óta tartó sztrájk miatt a TotalEnergies olajipari csoport vezetése csütörtökről péntekre virradó éjszaka sürgős tárgyalásra hívta a négy reprezentatív szakszervezetet. Hajnalban még úgy tűnt, hogy megoldódhat a Franciaországban kialakult üzemanyag-ellátási káosz.

A felek hajnali fél háromkor hagyták el a TotalEnergies székházát, a két reformer szakszervezet, a CFDT és a CFE-CGC képviselői pedig pénteken délben alá is írták a menedzsment legújabb javaslatát, a hétszázalékos fizetésemelést, valamint a három- és hatezer euró közötti bónuszt. A megemelt összegeket egyébként decembertől kapják meg a dolgozók, és a bónuszt is ekkor fizethetik ki.

A CGT szakszervezet – amely a brutális üzemanyaghiányt okozó munkabeszüntetést kezdeményezte – azonban végül elutasította a megállapodást, és a sztrájk folytatását ígérte.

„Ez a javaslat nem fogja megváltoztatni a sztrájkolók lelkiállapotát és eltökéltségét” – vetítette előre Alexis Antonioli a CGT részéről a sajtónak, aki a sztrájk folytatását és a mozgalom általánossá válását várja a közeljövőben. A CGT korábban az inflációra és a vállalat globális energiaválságból származó váratlan nyereségére hivatkozva tízszázalékos béremelést követelt, amelytől jócskán elmarad a mostani ajánlatban szereplő hét százalék. A szakszervezet ezért tovább mozgósít, és a sztrájkot szeretné kiterjeszteni a teljes energiaiparra és közlekedési szektorra. A szervezet országos sztrájkot hirdetett keddre, hogy az infláció mértékét követő bérezést harcoljanak ki.

A szakszervezet a közlekedési szektor valamennyi résztvevőjét sztrájkra szólította fel, az SNCF és az RATP – amelyek Párizs, Ile-de-France és Franciaország többi részén a vasúti közlekedésért felelősek – már jelezték, hogy jelen lesznek.

Hauts-de-France, Ile-de-France és Centre-Val-de-Loire régiókban a legnagyobb a fejetlenség, ahol kilométeres sorok állnak a benzinkutaknál, de akad olyan is, akinek órákat kell autóznia, hogy találjon egy olyan állomást, ahol lehet még üzemanyagot kapni. A káosz nem csak a civil sofőröket érinti, hiszen a gazdaság számára kritikus fontosságú áruszállítás is veszélybe került, a fuvarosok üzemanyag nélkül nem tudnak szállítani, így a boltok polcaira sem kerülhetnek fel az árucikkek. De a járművezető-oktatók is arra panaszkodnak, hogy a sztrájk miatt kialakult üzemanyaghiány ellehetetleníti a munkájukat.

Fotó: Illusztráció - Europress/AFP