Kiszáradhat az Euróövezet? – Bart De Wever sokkoló figyelmeztetése: az elkobzott orosz vagyon eltűntetése kiüríti a bankokat

Kőkemény belga vétóval találta szembe magát az Európai Bizottság, amely az elkobzott orosz központi banki eszközök felhasználását tervezte Ukrajna helyreállítási kölcsönének fedezetére. Bart De Wever belga miniszterelnök az ENSZ-közgyűlésen tartott beszédében tett világos kijelentéseivel gátat szabhat az uniós tervnek, amely a 200 milliárd euró értékű befagyasztott vagyon bevételét Kijev támogatására fordítaná.

A Belga nemetmondás oka: a bizalomvesztés

Mivel a vagyon jelentős része a brüsszeli Euroclear elszámolóházban található, Belgium kulcsszereplővé vált a tárgyalásokban. De Wever nem hajlandó belemenni abba, hogy a kockázat Belgiumra háruljon. "Putyin pénzét elvenni, és a kockázatot Belgiumra hagyni. Ez nem fog megtörténni, hadd legyek nagyon világos ebben," – fogalmazott a miniszterelnök.

A fő aggodalom a gazdasági stabilitás: Wever hangsúlyozta, hogy a központi bankok pénzének politikai alapon történő "eltüntetése" rombolja a nemzetközi bizalmat. A legsúlyosabb figyelmeztetés szerint, ha az országok látják, hogy pénzük "eltűnhet, ha az európai politikusok úgy látják jónak," az a tartalékok euróövezetből való kivonásához is vezethet.

Merz kancellár támogatása a kockázat ellenére

De Wever nyilatkozata a Friedrich Merz német kancellár pénteki véleménycikke után érkezett, amelyben Merz még támogatta is az Európai Bizottság elképzeléseit. A belga vezető szerint háborút kockáztat az EU, ha elkölti az orosz vagyont. Az Európai Bizottság szóvivője egyelőre nem kommentálta a megjegyzéseket, de közölték, hogy keményen dolgoznak a javaslat előkészítésén.

