Kiszállt a versenyből Donald Trump volt alelnöke, Joe Biden pedig új ellenfelet kapott

A 2017 és 2021 között Donald Trump alelnökeként dolgozó republikánus politikus Las Vegasban a Republikánus Zsidó Koalíció éves vezetői konferenciáján jelentette be döntését, hogy "felfüggeszti kampányát", ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kiszáll a versenyből -adta hírül az MTI.

"Azért jöttem ma ide, hogy elmondjam, ez nem az én időm" - fogalmazott Mike Pence, akinek bejelentése hallhatóan meglepetésként érte a rendezvény résztvevőit. A republikánus párt zsidó szervezetének eseményén részt vettek a párt elnökjelöltségére pályázó politikusok, köztük Donald Trump, Ron DeSantis és Nikki Haley.

Mike Pence eddig a legismertebb politikus, aki a kampány korai szakaszában bejelentette visszalépését az elnökjelölti versenytől.

A volt alelnök hivatalosan júniusban indította kampányát az elnökjelöltségért. A közvéleménykutatások alapján ugyanakkor a republikánus szavazók körében nem tudta átlépni az 5 százalékos támogatottságot.

Bejelentésével egy időben nem közölte, hogy visszalépése után kit támogat majd a republikánus elnökjelöltségért zajló előválasztási folyamatban.

Új ellenfelet kapott Joe Biden

Az MTI közben arról is ír, hogy az amerikai Demokrata Párton belül pénteken egy újabb politikus jelentette be igényét az elnökjelöltségre Joe Bidennel szemben. Dean Phillips, a washingtoni Képviselőház demokrata tagja hivatalosan is közölte, hogy előválasztáson szeretne megmérkőzni Joe Biden hivatalban lévő elnökkel és jövő ősszel az elnökválasztáson indulni.

Minnesota állam képviselője pénteken tett nyilatkozatában Joe Bident "jó embernek" nevezte, és, ahogy mondta indulási szándéka nem a hivatalban lévő elnök ellen szól, hanem, mert "hallgat azokra, akik úgy gondolják, hogy az országnak változásra", és egy új generációra van szüksége.

Dean Phillips maga is elismerte, hogy nehéz feladatnak ígérkezik Joe Bident előválasztáson legyőzni. A Demokrata Párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság (Democratic National Committee) korábban bejelentette, hogy nem szándékozik előválasztást szervezni az elnökjelöltségről.

Nyitókép: Politico