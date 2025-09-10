Kiszabadult egy iraki síita milícia fogságából egy orosz-izraeli kutatónő

Megosztás itt:

Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy az izraeli-orosz állampolgárságú Elizabet Curkovot kedden este szabadon engedte a Kataib Hezbollah nevű iraki iszlamista szervezet. Curkov orosz útlevéllel utazott Irakba doktori kutatása érdekében, a Princeton Egyetem megbízásából.

A kutatását végző nőt 2023 márciusában rabolták el és több mint 900 napig tartották fogva. A Trump-kormány kiemelt ügyként kezelte kiszabadítását. Amerikában élő nővére, Emma Curkov fáradhatatlanul kampányolt érte, és 2024-ben, Washingtonban még az iraki miniszterelnökön is számon kérte testvére ügyét.

"Örömmel jelentem be, hogy Elizabet Curkov, a Princeton kutatója, akinek a testvére amerikai állampolgár, kiszabadult a Kataib Hezbollah fogságából, és most biztonságban van az amerikai nagykövetségen Irakban, miután hónapokon át kínozták. Mindig harcolni fogok az igazságért, és soha nem adom fel. Hamász, engedjétek szabadon a túszokat most!" - írta az amerikai elnök, a Hamász által 2023 őszén elhurcolt izraeli túszokra utalva.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök megköszönte Trumpnak Curkov kiszabadítását. "Este megható beszélgetést folytattam az édesanyjával és a nővérével, Avitallal. Elmondtam nekik, hogy egész Izrael örül a visszatérésének. Folytatni fogjuk elszánt harcunkat, amíg minden túszunkat - az élőket és az elhunytakat - haza nem hozzuk" - közölte az izraeli kormányfő.

A Kataib Hezbollah 2023 októbere után közzétett egy videót Curkovról, bizonyítva, hogy életben van. Követeléseket fogalmazott meg, és tárgyalások folytak kiszabadításáért főleg Trump hivatalba lépése után.

A Curkovot fogva tartó Kataib Hezbollah Irán által támogatott iraki síita milícia.

MTI