Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Ursula von der Leyen beszéde az Európai Parlamentben

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Kiszabadult egy iraki síita milícia fogságából egy orosz-izraeli kutatónő

2025. szeptember 10., szerda 09:16 | MTI

Kiszabadult Irakban a fogságból, és hamarosan visszatérhet Izraelbe a több mint 900 napig fogva tartott orosz-izraeli tudományos kutató, Elizabet Curkov.

  • Kiszabadult egy iraki síita milícia fogságából egy orosz-izraeli kutatónő

Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy az izraeli-orosz állampolgárságú Elizabet Curkovot kedden este szabadon engedte a Kataib Hezbollah nevű iraki iszlamista szervezet. Curkov orosz útlevéllel utazott Irakba doktori kutatása érdekében, a Princeton Egyetem megbízásából.

A kutatását végző nőt 2023 márciusában rabolták el és több mint 900 napig tartották fogva. A Trump-kormány kiemelt ügyként kezelte kiszabadítását. Amerikában élő nővére, Emma Curkov fáradhatatlanul kampányolt érte, és 2024-ben, Washingtonban még az iraki miniszterelnökön is számon kérte testvére ügyét.

"Örömmel jelentem be, hogy Elizabet Curkov, a Princeton kutatója, akinek a testvére amerikai állampolgár, kiszabadult a Kataib Hezbollah fogságából, és most biztonságban van az amerikai nagykövetségen Irakban, miután hónapokon át kínozták. Mindig harcolni fogok az igazságért, és soha nem adom fel. Hamász, engedjétek szabadon a túszokat most!" - írta az amerikai elnök, a Hamász által 2023 őszén elhurcolt izraeli túszokra utalva.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök megköszönte Trumpnak Curkov kiszabadítását. "Este megható beszélgetést folytattam az édesanyjával és a nővérével, Avitallal. Elmondtam nekik, hogy egész Izrael örül a visszatérésének. Folytatni fogjuk elszánt harcunkat, amíg minden túszunkat - az élőket és az elhunytakat - haza nem hozzuk" - közölte az izraeli kormányfő.

A Kataib Hezbollah 2023 októbere után közzétett egy videót Curkovról, bizonyítva, hogy életben van. Követeléseket fogalmazott meg, és tárgyalások folytak kiszabadításáért főleg Trump hivatalba lépése után.

A Curkovot fogva tartó Kataib Hezbollah Irán által támogatott iraki síita milícia.

MTI

További híreink

Budapest Borfesztivál: négy nap a borok bűvöletében

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Krausz Gábor és Mikes Anna tortáját látva mi sem találjuk a szavakat!

Örmény–magyar párharc a második helyért? Jereván boldogságban, az írek kiborultak

Négy csillagjegy számára sorsfordító változást hoz a vérhold! Te is közéjük tartozol?

A mesterhatosról lemondó Erling Haaland „beteges" játéka az olaszokat is elrettentette

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást

Roberto Martínez: Cristiano Ronaldo csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújtott

Egyre több település vezeti be az önazonossági szabályokat

További híreink

Egyre több település vezeti be az önazonossági szabályokat

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik
2
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
3
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
4
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
5
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
6
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
7
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
8
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
9
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást
10
Orbán Viktor az Olaszországban megtámadott magyar nők ügyében üzent

Legfrissebb híreink

Menczer Tamás: a Tisza Párt alelnöke a Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában

Menczer Tamás: a Tisza Párt alelnöke a Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában

 A Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában a Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes, és olyan szakértők, önjelölt politikusok gyülekeznek az ellenzéki párt körül, akik megszorításpártiak - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Harcosok órája című online műsorban, hozzátéve, az Orbán-kormány ezzel szemben arra törekszik, hogy csökkentse az emberek terheit.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

 Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!