Kiszabadult az orosz fogságból az amerikai kosárlabdázónő, hírhedt fegyverkereskedő volt a váltságdíj cserébe

A RIA Novosztyi hírügynökség felelvenítette, hogy washingtoni médiajelentések szerint július végén felajánlotta Moszkvának: az USA-ban fegyverkereskedelem miatt börtönbüntetését töltő Butot elcseréli az Oroszországban kémkedésért elítélt Paul Whelanre és a kosárlabdázó Grinerre, aki augusztusban kilencéves börtönbüntetést kapott kábítószer-csempészetért.

A Wikipedia azt írja Butról: a katonai szolgálata előtti időkből keveset lehet tudni. A hivatalos útlevele szerint Tádzsikisztánban született. Katonai kiképzése után állítólag navigátorként dolgozott egy orosz katonai bázison, Vicebszkben. 1991-ben diplomázott a moszkvai Katonai Főiskolán.

6 nyelven beszél folyékonyan, többek közt oroszul, angolul, portugálul, üzbégül, franciául. Ezután fordító lett Angolában. Ezt követően elindította a Transavia Export Cargo vállalatot, ami belgiumi katonákat segített, és erről a vállalatról is állítják többek között, hogy fegyverkereskedésre használta.

1997 júliusától 1998 szeptemberéig But a becslések szerint 14 millió dollár értékű fegyvert csempészett be Afrikába. 2000-ben But helikoptereket, légvédelmi fegyvereket és páncélos járműveket kézbesített Libériának. 1997-ben megalapította az Air Cesst, a floridai Miamiban.

Többek között azzal is gyanúsították, hogy folyamatosan fegyverrel látta el a Tálibokat és az al-Kaidát, és hogy a különböző afrikai országokba saját légiflottájával szállított fegyvert.

Az ő élete inspirálta a 2005-ben bemutatott Fegyvernepper című hollywoodi filmet. A filmben Nicolas Cage egy könyörtelen fegyverkereskedőt alakít, Jurij Orlovot.

Forrás: Blikk/Wikipedia