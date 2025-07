Kiss Rajmund: Az európai politikai vezetés háttal ül a lovon

Megosztás itt:

A diplomata szerint egy ekkora méretű országnak nemcsak a szomszédos országokkal kell jó nemzetközi kapcsolatot kiépítenie, hanem a nagyhatalmakkal is; a miniszterelnök is utalt arra, hogy "pragmatikus, jó kapcsolatunk van" Oroszoroszággal, az Egyesült Államokkal és Indiával is, az Európai Unióval (EU) azonban nem.

Kiss Rajmund elmondta, mindig szükség van a közvetítésre, hiszen a keleti kultúrát Nyugaton nem ismerik vagy nem akarják elismerni, Keleten pedig azt gondolják, hogy a nyugati kultúra gőgös, nem fogadja el a keleti termékeket. Megjegyezte, a jelenlegi "hiperösszekapcsolt világban" nem lehet megállítani a nemzetközi kereskedelmet, az akkor is megy és folytatódik, amikor a politikai kapcsolatok nem működnek.

A miniszterelnök békeszövetségekről mondott gondolataira reflektálva a diplomata hangsúlyozta, "nagyon komoly esély van rá, hogy a szomszédos országokkal egy nagyon pragmatikus, jó kereskedelmi, politikai kapcsolatot sikerül kialakítani".

Orbán Viktor tusványosi beszédének az új uniós költségvetést érintő részletéhez kapcsolódva Kiss Rajmund úgy fogalmazott, az EU vezetőinek az unió polgárainak az érdekeit, nem pedig Ukrajna polgárainak az érdekét kell képviselnie. Mint mondta, a támogatások tekintetében Ukrajnának "már az elmúlt három évben is saját fejezete volt az előző Biden-Harris adminisztráció alatt is az Amerikai Egyesült Államokban és Ursula von der Leyen által vezetett Európai Unióban is". Szerinte többek között a rezsicsökkentés, a családtámogatások és Ukrajna uniós támogatása "mind-mind olyan marginális kérdés az Európai Unió szemében", ami miatt visszatartotta a Magyarországnak járó forrásokat.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország egyedül tudja-e tartósan lassítani, blokkolni az EU a hétéves költségvetésének elfogadásának a folyamatát Kiss Rajmund a miniszterelnököt idézve azt felelte, "a meccset addig játsszuk, amíg nem nyerünk".

Az elemző szólt arról is, hogy Magyarország legnagyobb exportpiacai az EU-ban vannak, ezért nagyon fontos, hogy az európai gazdaság hogyan működik, de a jelenlegi európai politikai vezetés háttal ül a lovon, olyan beteg ideológia mentén politizálnak, ami a diplomáciai álmoskönyv szerint nem sok jót hoz majd Európának.

Kiss Rajmund kijelentette: nem mindent értenek Brüsszelben, Párizsban, Berlinben, "nekünk akkor is dolgoznunk kell azon, hogy megőrizzük a keresztény kultúránkat, ne fogadjunk be olyan idegen kultúrát, amely megmételyezné a társadalmunkat".

Elmondta, az Európai Unió elmúlt évtizedes gazdasági versenyképességének javulása egyértelműen az olcsó és jó minőségű orosz energiára épült, ráadásul Magyarország infrastrukturális és geopolitikai okokból, földrajzi elhelyezkedése miatt nem tud tengeren szállíttatni. Hozzáfűzte: de az Európai Unió is jobban tenné, ha nem hatszor-nyolcszor többet fizetne cseppfolyós gázért.

Kiss Rajmund úgy vélte, nem kell jóban lenni Oroszország vezetőjével, de pragmatikus, kereskedelmi, kétoldalú, gyümölcsöző kapcsolatot kell vele kialakítani.