Kiskorú teherbe ejtése miatt körözött férfit tartóztattak le a spanyol hatóságok + videó

Alig nyolcéves volt az a kislány, akit egy ecuadori férfi még a hazájában többször bántalmazott és megerőszakolt, sőt, kétszer teherbe is ejtette a gyermeket. Itt Spanyolországban, egész pontosan a szomszédos Alicante megye egyik legnagyobb turistaparadicsomában, Benidormban találtak rá az erőszaktevőre, aki ellen tavaly novemberben adta ki az Interpol az elfogatóparancsot. Ecuadorból egész idáig menekült, hogy megússza a börtönbüntetést azért, amit tett. Az 55 éves férfit ugyanis a hazájában akár több mint húsz évre is elítélhetik a történtek miatt. A szökevény, akiről egyelőre nem tudni, hogy milyen úton érkezett, és egyáltalán legálisan jött-e be Spanyolországba, az ügyben eljáró Madridi bíróság rendelkezésére bocsátották és várhatóan rövid időn belül át is adják őt az ecuadori hatóságoknak.

Közben egy másik külföldit, egy afgán bevándorlót is elfogtak a spanyol rendőrök, ő Ciudad Real városában erőszakolt meg többször egy nőt, és teherbe is ejtette. Az is kiderült, hogy az áldozata szintén Afganisztánból érkezett és a férfi először csak barátkozni kezdett vele, és azt színlelte, hogy segíteni akar neki beilleszkedni a spanyol társadalomba. Végül egy ilyen baráti találkozón történt meg az erőszak, ami miatt az ügyészség most hat év börtönbüntetést kért a vádlottra szexuáls zaklatás miatt, illetve azt is el akarják érni, hogy azonnal kiutasítsák őt az országból.

Épp a minap tettek közzé egy statisztikát, ami arra mutatott rá, hogy a szexuális bűncselekmények száma aggasztó mértékben emelkedik az országban. Katalóniában például 2024 és 2019 első kilenc hónapját vetették össze és az derült ki, hogy tavaly háromszor annyi nemi erőszak történt, mint öt évvel ezelőtt. Katalónia az a régió egyébként, amelyik a legtöbb bevándorlót fogadta be az elmúlt években.