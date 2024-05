Kiskorú lányokat kényszerített prostitúcióra egy migránsbanda + videó

Spanyolországban egyre több olyan bűncselekmény történik, amit illegális bevándorlók követnek el, sokszor azért, mert papírok híján nem tudnak munkát vállalni. Csak az elmúlt egy hétben Valenciában egy turistát fosztottak ki algériai férfiak, akik már korábban is tettek hasonlót. Málagában pedig egy szubszaharai férfi rontott be egy szupermarketbe és kezdte el fojtogatni az eladót, hogy hozzáférjen a kasszához. A történtekről a biztonsági kamera felvételt készített, így a férfit le tudták tartóztatni.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.