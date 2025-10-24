Kiskorú bérgyilkosok Svédországban – arab bandatagok nyilatkoztak egy tévéműsorban

Megosztás itt:

Egy spanyol tévéműsor bemutatott egy filmet a svédországi tinédzser bandákról. A megszólaltatott bandatagok arabnak vallják magukat, és a svéd társadalmat okolják azért, mert nekik drogkereskedelemből és gyilkosságokból kell megélniük. A svéd rendőrség arról számol be, hogy a bérgyilkosságokhoz 14 éveseket toboroznak, mert ők még nem büntethetők. Egy másik filmben pedig egy olyan iskolai esetet tárnak fel, amelyben egy 15 éves iskolás fejbe lőtte egy társát az iskolai vécében.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)