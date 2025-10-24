Keresés

Külföld

Kiskorú bérgyilkosok Svédországban – arab bandatagok nyilatkoztak egy tévéműsorban

2025. október 24., péntek 11:36 | HírTV
gyerekek Svédország migránsbűnözés

Két és félszer nagyobb arányban válnak bűnözővé a bevándorolók gyerekei Svédországban, mint a svéd családokban születettek – ez áll a svéd kormány friss felmérésében.

  • Kiskorú bérgyilkosok Svédországban – arab bandatagok nyilatkoztak egy tévéműsorban

Egy spanyol tévéműsor bemutatott egy filmet a svédországi tinédzser bandákról. A megszólaltatott bandatagok arabnak vallják magukat, és a svéd társadalmat okolják azért, mert nekik drogkereskedelemből és gyilkosságokból kell megélniük. A svéd rendőrség arról számol be, hogy a bérgyilkosságokhoz 14 éveseket toboroznak, mert ők még nem büntethetők. Egy másik filmben pedig egy olyan iskolai esetet tárnak fel, amelyben egy 15 éves iskolás fejbe lőtte egy társát az iskolai vécében.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

