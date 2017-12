Kisiklott vasúti szerelvény okozott tragédiát Washington államban

Amatőr felvétel készült a kisiklott vonatról és a helyszínre érkezett mentőcsapatokról a Washington állambéli DuPont környékén. Az Amtrak vasúttársaság szerelvénye a város melletti autópálya egyik felüljáróján siklott ki.

„A vizsgálatot a nemzeti közlekedésbiztonsági tanács folytatja, és azt javaslom, hogy a kérdésekkel őket keressék. Ugyanakkor szoros együttműködésben fogunk együtt dolgozni a hatóságokkal az ügyön. Nem bocsátkozunk spekulációkba, és másokat is erre kérünk” – nyilatkozta Marc Magliari, a vasúttársaság kommunikációs igazgatója.

A hatóságok szerint a baleset helyszínét nehéz volt megközelíteni.

„Nedves volt és hideg. Leállítottuk az áramot. Ledöntöttünk fákat, nagyon csúszós volt, és nem lehetett a helyszínhez hozzáférni, csak öt órától. Így a mentőalakulatoknak fel és le kellett mászniuk, hogy az áldozatokhoz hozzáférjenek” – fogalmazott Dan Hall, a Washington Állami Rendőrség parancsnoka.

A balesetben több mint 100-an sérültek meg. 83-an utaztak a vonaton.

„Kijutottam, szerencsés vagyok. Jól érzem magam, csak egy kis dudor van a lábamon, ennyi” – mondta az egyik utas.

A túlélők szerint a kisiklás pillanatában a szerelvény átfordult.

„Láttam, ahogy leszakad a tető, és azt mondtam, egyszer vége lesz ennek? Aztán vége lett. Vége lett, és minden teljesen sötét lett” – emlékezett vissza egy férfi.

A 14 vagonból 13 siklott ki, a szerencsétlenség következtében pedig a felüljáró alatti autópályán két nyerges vontató és öt személygépkocsi is balesetet szenvedett. A vonat hátsó vagonjai közül legalább kettő lecsúszott az Interstate 5 megjelölésű autóút fölötti hídról, elzárva az utat a közlekedő gépjárművek előtt.

„Tudom, hogy még korai ezt kijelenteni, de azt mondanám, hogy nagyon meg kell vizsgálni a rendszert és az infrastruktúrát, amikor egy vonat kisiklásáról van szó és nem ütközésről. Meg kell vizsgálni, hogy volt-e sérülés a pályán, vagy hibás volt-e a rendszer, aztán meg kell nézni azt is, milyen gyorsan ment a vonat, és igen, lehet, hogy egy 79 mérföld per órás szakaszról beszélünk, de akkor is vannak szabályok arra, milyen sebességgel közlekedhetnek a járművek bizonyos kanyarokban például. Meg fogják vizsgálni a vonat fekete dobozát, összegyűjtik az adatokat, és aztán lehet kizárni vagy megerősíteni az okokat” – jelentette ki Deborah Hersman, a Nemzeti Biztonsági Tanács elnöke.

A vonat a Tacoma és Olympia városok közötti vadonatúj, hétfőn használatba vett vasútvonalon haladt. Az új szakasz menti települések polgármesterei már korábban is figyelmeztettek arra, hogy a vonal nem biztonságos.

„Jöjjenek vissza, amikor baleset történik, és igazolják, hogy nem kerültek bele a biztonsági erősítések, vagy menjenek most vissza, és kérjenek még pénzt, hogy bekerüljenek, mert erre a projektre sosem volt szükség, és veszélyezteti a polgárokat” – mondta Don Anderson, Lakewood város polgármestere.

Az eddig nyilvánosságra hozott adatokból az derült ki, hogy a vonat az utolsó mért ponton, 400 méterrel a baleset előtt óránkénti 130 kilométeres sebességgel haladt, az autópálya fölötti íven viszont a legnagyobb megengedett sebesség alig 50 kilométer óránként.