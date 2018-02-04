2018. február 4.,
vasárnap, Ráhel, Csenge napja

Kisiklott egy vonat Dél-Karolinában, ketten meghaltak, sok a sérült

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2018. február 4., vasárnap 13:08, frissítve: vasárnap 13:39

Két utas meghalt, ötven pedig megsebesült, amikor kisiklott egy vonatszerelvény az Egyesült Államokban. A tragédia Dél-Karolina államban történt, Columbia városánál.

Az expressz New Yorkból Miamiba tartott, amikor a mozdony és a szerelvény több kocsija is kisiklott. A járatot üzemeltető Amtrak vasúti személyszállító társaságnál azt közölték, hogy emberi mulasztás okozta a tragédiát.

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