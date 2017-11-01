2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

11°

Kisebbségi kormányt alakít a cseh választás győztese

Hír TV

2017. november 1., szerda 09:16, frissítve: szerda 10:14

Az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO 2011) nem tudott megegyezni egyetlen nagyobb párttal sem a kormányzásról.

A párt vezetője, Andrej Babis milliárdos mezőgazdasági vállalkozóból lett politikus, jelenleg rendőrségi nyomozás folyik ellene uniós pénzek elsikkasztása miatt. Pártja az előző ciklusban egy baloldali koalíció kisebbik tagjaként már kormányon volt, de a szociáldemokraták már nem hajlandók vele együtt dolgozni.

választásokCsehország

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Ismét megijedt a népszavazástól a kormány

2

Hír TV

Számon kérték Kövér Lászlót csepeli fórumán

3

Hír TV

Hiába pontosították, áldozatok ezreiről beszél a Fidesz szóvivője

4

Hír TV

Évekig zaklatta tanítványait

5

Hír TV

Piros jelzést adtak ki hat megyére

6

Hír TV

Kóros postáshiány, a szemétben landolnak a kézbesítetlen levelek