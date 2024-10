Megosztás itt:

Az elmúlt napok eseményeinek tükrében úgy tűnik, valóban kirobban a kereskedelmi háború az Európai Unió és Kína között. Az Európai Bizottság november 1-jétől büntetővámokkal sújt minden Kínából érkező elektromos járművet: a legalacsonyabb tarifa az alapból meglévő tízszázalékos vámra plusz 7,8, míg a legmagasabb plusz 35,3 százalék lehet.

Peking már a vállalatai ellen indított vizsgálat alatt közölte, hogy amennyiben ez bekövetkezik, nem marad adós a válasszal. Januárban szubvencióellenes vizsgálatot jelentett be a francia szeszes italokra, de az európai indokláshoz hasonló „dömpingvádat” lengetett be egyes élelmiszeripari termékekkel kapcsolatban is, elsősorban a sertés- és a tejipari ágazatból.

A kínai elektromosautó-ipart sújtó büntetővámok szavazásán összesen tíz tagállam voksolt igennel, öten (köztük Magyarország és Németország) nemmel, míg tizenketten tartózkodtak.

A kínai válaszcsapások valószínűleg nem az EU egészét fogják érinteni, hanem célzottan egy-egy tagállam ellen irányulnak majd. Senki nincs biztonságban, de a legnagyobb veszély egyértelműen azokat a tagországokat fenyegeti, amelyek megszavazták a vámokat, esetleg tartózkodtak.

Utóbbira kiváló példa Spanyolország: Pedro Sánchez miniszterelnök néhány héttel ezelőtt még villámgyorsan Kínába utazott, hogy valahogyan megakadályozza országa sertéshúsexportjának ellehetetlenítését. Miután hazaért, hangosan követelte, hogy az Európai Bizottság felejtse el a büntetővámok ötletét – a bátorsága azonban a szavazásig elpárolgott, és az ominózus napon már csak egy bágyadt tartózkodásra futotta az erőből. Peking nyilván nem felejti el Sánchez gyorsan lohadó lelkesedését, és kiemelt figyelmet fordít majd a húsipari termékek szubvencióellenes vizsgálatára. Spanyolország toronymagasan a legnagyobb EU-s húsexportőr Kína felé, így van miért aggódnia.

