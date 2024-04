Kinövik a nemi identitászavart a serdülők

Megosztás itt:

Nem először – és feltehetően nem utoljára – döntötte meg a nemzetközi ­LMBTQ-mozgalom egyik központi „tézisét” egy hosszú távú tudományos kutatás. Ebben holland tudósok mintegy 2700 gyermek fejlődését követték 11 éves koruktól a húszas éveik közepéig. Háromévente interjút készítettek velük, amelyekben felmérték, milyen érzéseik és ­viszonyulásaik vannak a saját nemükkel kapcsolatban. Mindezek alapján pedig kiderült: a nemi identitászavar egy bizonyos korban nem szokatlan jelenség, később azonban elmúlik.

Az Axioma.hu által ismertetett felmérés elején a 11 éves gyermekek 11 százaléka számolt be arról, hogy valamilyen szinten elégedetlen a saját nemével. 14 év elteltével, vagyis 25 éves korukra ez az arány azonban rendkívüli módon lecsökkent: ekkor mindössze négy (!) százalékuk fejezett ki valamilyen fokú elégedetlenséget. Fontos azt is megjegyezni, hogy ebben a négy százalékban azok is benne vannak, akik csak ritkán éreztek némi fenntartást saját nemükkel kapcsolatban, napjaik túlnyomó többségében azonban teljesen elégedettek voltak azzal.

„A jelenlegi tanulmány eredményei segíthetnek a serdülőknek annak felismerésében, hogy teljesen normális, ha ebben a korszakban kétségeik vannak identitásukkal és nemi orientáció­jukkal kapcsolatban, és ez viszonylag gyakori is” – összegeztek a kutatók. A felelős szakemberek hozzáállását tehát most már kutatás is megerősíti, miszerint ebben a korban szinte törvényszerű, ha a gyerekek rövidebb időszakra elbizonytalanodnak, hiszen ez a fejlődésükkel együtt járó jelenség.

Erre alapozva végzetes hiba lenne a transzmozgalom követelésének megfelelő veszélyes eljárásoknak, pubertásblokkolóknak, hormonkezelésnek, alkalmasint pedig egyenesen nemátalakító műtétnek alávetni őket.

– Az a tény, hogy az elégedetlenség aránya már néhány évvel később is alacsonyabb, azt sugallja, hogy az emberek túlnyomó többsége számára a megfontoltság és az óvatosság lesz a legjobb megközelítés, nem pedig állandó műtétek vagy hormonterápiák – mondta Patrick Brown, az Ethics and Public Policy Center munkatársa a ­Daily Mailnek. Az ­Axioma.hu által idézett nyilatkozatában a szakember hozzátette,

ennek megfelelően a kiskorúak nemi átállását tiltó politikáknak nagyon is van értelmük.

