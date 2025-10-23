Kínos üzenet Brüsszelnek: Salvini szerint Orbán a legbátrabb vezető, aki a nevünkben is nemet mond

Megosztás itt:

A magyar szabadság útja Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet" – jelentette ki Matteo Salvini a római '56-os megemlékezésen. Az olasz miniszterelnök-helyettes szerint a harc ma is ugyanaz: a kommunista "bestia" helyett a brüsszeli "gusztustalan zsarolás" ellen kell megvédeni a nemzetet. Salvini szerint a budapesti békecsúcs a magyar bátorság diadala.

A múlt, ami kötelez – 1956 üzenete

Matteo Salvini Rómában, a magyar nagykövetség fogadásán nem csupán egy protokolláris beszédet tartott, hanem egy kőkemény történelmi párhuzamot vont. Az olasz miniszterelnök-helyettes a magyar történelmet a "büszkeség történetének" nevezte, amely a kommunista "bestia" legyőzéséről szólt. Ahogy azt a történelmet és a jelent egyben látó, józanul gondolkodó olvasóink is tudják, ez a harc nem ért véget 1989-ben. Salvini rámutatott: a kommunizmust "sajnos egyesek most is éltetik vörös zászlókkal Olaszországban és Európa más részein".

A jelen harca – A brüsszeli "gusztustalan zsarolás"

És itt a cikkünk legfontosabb pontja: a Liga vezetője egyenes vonalat húzott 1956 és a jelenlegi magyar szuverenitási harc közé. Kimondta: "A magyar szabadság útja Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet." A mai harcot már nem a tankok ellen, hanem a brüsszeli bürokraták ellen vívjuk, akik "ideológiai és politikai indokkal blokkolják a magyarok forrásait". Salvini nem finomkodott a szavakkal: "Magyarország zsarolás alatt áll... Ez gusztustalan, szégyen, zavarba ejtő." Az olasz vezető szerint Brüsszel azért támadja Orbán Viktort, mert "bátor, szabad, független és nem megvásárolható", és Olaszországot is segíti azzal, hogy "nemet mond Brüsszelnek a mi nevünkben is".

A jövő reménye – a budapesti békecsúcs

Salvini szerint a harc harmadik, egyben legfontosabb frontja a béke. Kiemelte, hogy a budapesti Orbán-Trump-Putyin csúcs a magyar diplomácia diadala. "Trump elnök nem véletlenül Budapestet jelölte meg az egyensúly, a párbeszéd, a diplomácia helyszíneként" – mondta, hozzátéve: "remélem, hogy Brüsszelben vagy Párizsban senki sem bojkottálja a békefolyamatot." A békecsúcs és a mai Békemenet tehát egy és ugyanaz: a magyar állhatatosság szimbóluma. Ahogy Salvini fogalmazott, a "jó társaság" Orbán Viktor körül egyre bővül, mert a világ kezdi felismerni, hogy a jövő a nemzeteké, nem a birodalmaké.

