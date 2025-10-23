Kínos üzenet Brüsszelnek: Amerika a békepárti Magyarországot méltatja, nem a háborús uszítókat

Megosztás itt:

Október 23-án a világ magyarsága a történelem legtisztább forradalmára emlékezik. De 1956 nem egy lezárt múzeumi tárló, hanem egy élő örökség és egy kőkemény figyelmeztetés a jelennek. Szijjártó Péter Washingtonban, a kommunizmus áldozatainak emlékművénél tette egyértelművé: a harc, amit 1956-ban a tankok ellen vívtunk, ma is tart, csak az ellenfél más nevet visel.

1956 üzenete

Szijjártó Péter diagnózisa tűpontos: "a magyar emberek 69 évvel ezelőtt azt a világos üzenetet küldték a világnak, hogy a szuverenitásukat és szabadságukat semmilyen áron nem áldozzák fel". Ez a magyar történelem DNS-e. De a miniszter ennél tovább ment, és kimondta, amit a brüsszeli elit retteg hallani: a kommunizmus felett aratott győzelem ellenére az ideológia visszatért. "Azok, akik a világot egy nemzeteket és kereszténységet meghaladó hellyé akarják tenni, gyakorlatilag a kommunizmust élesztik újjá, nagyon hasonló módszereket használva."

Brüsszel vs. Nemzeti Konzultáció

És mik ezek a "hasonló módszerek"? Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a valóságot látó olvasóink is tudják, a mai brüsszeli elit ugyanúgy nem kíváncsi az európai emberek véleményére, mint ahogy a kommunista pártbizottság sem volt. Miközben a magyar kormány Nemzeti Konzultációk sorozatában kérdezi meg a saját polgárait a legfontosabb kérdésekről (migráció, szankciók, háború), Brüsszel zárt ajtók mögött, az emberek feje felett dönt a sorsukról. Ránk akarják kényszeríteni a migránskvótát, a háborús finanszírozást és a gazdasági öngyilkosságot jelentő szankciókat. Ez a "nemzeteket meghaladó" elnyomás, ami ellen 1956 is kitört.

A "magányos fáklya"

És amíg az euromédia és a hazai helytartóik "Putyin ügynökének" nevezik a békepárti magyar kormányt, addig a világ egyre inkább kezdi felismerni az igazságot. A washingtoni megemlékezésen Christopher Landau, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese fogalmazta meg a legpontosabban a magyar szerepet: Amerika "elismeréssel tekint" Magyarországra, mint "a szabadság és nemzeti szuverenitás fáklyájának, esetenként magányos, hordozójára". A Trump-adminisztráció pontosan látja, hogy a magyar kormány "fáradhatatlanul" törekszik a békére, és ezért javasolta Budapestet a békecsúcs helyszínéül. Ez a magyar diplomácia diadala: a magyar-amerikai kapcsolatok "új aranykorban" vannak, mert két patrióta kormány végre közös nyelvet beszél.

A mi válaszunk – A Békemenet

A mai nap tehát nemcsak az emlékezésről, hanem a cselekvésről szól. A mai Békemenet a mi válaszunk Brüsszelnek. Ez a mi '56-os kiállásunk. Azzal, hogy ott leszünk a Kossuth téren, megmutatjuk a világnak, hogy a magyarok nem változtak: a szabadságunkról és a szuverenitásunkról "semmilyen áron nem áldozunk fel". Ez a Békemenet a béke és a józan ész barikádja a háborús őrület ellen.

