A 73 éves konzervatív politikus vezette már a környezetvédelmi, a mezőgazdasági és a külügyi tárcát is Franciaországban. A Romano Prodi vezette Európai Bizottságban a regionális politikáért felelős biztosi posztot töltötte be, a José Manuel Barroso vezette testületben pedig belső piaci biztos volt, majd uniós részről ő vezette az Egyesült Királyság kiválásáról szóló tárgyalásokat.

