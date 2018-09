Kínai termékekre vetett ki védővámot Trump

2018. SZEPTEMBER 18., KEDD NEM PÁRTKÉRDÉS, HANEM NEMZETI ÜGY A BEVÁNDORLÁS KÉRDÉSE MONDTA ORBÁN VIKTOR AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÕSZI ÜLÉSSZAK NYITÓ NAPJÁN. GAZEMBERNEK ÉS DIKTÁTORNAK NEVEZTE A MINISZTERELNÖKÖT GYURCSÁNY FERENC A PARLAMENTBEN. ÖNVIZSGÁLATRA SZÓLÍTOTTA FEL GYURCSÁNY FERENCET KOCSIS MÁTÉ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE. A KORÁBBAN BEÍGÉRT ÖT SZÁZALÉKNÁL MAGASABB BÉREMELÉST KAPHATNAK AZ ÁLLAMI VÁLLALATOK DOLGOZÓI MAGYAR IDÕK. EMELKEDHET A TOJÁS ÁRA, MERT AZ ASZÁLY MIATT DRÁGULTAK A TAKARMÁNYOK MAGYAR IDÕK. A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ HATÁROZATI JAVASLATOT NYÚJTANAK BE KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK A PARLAMENTNEK. AZ ORBÁN-KORMÁNY NEM JÁRUL HOZZÁ, HOGY ELVEGYÉK MAGYARORSZÁGTÓL A HATÁRÕRIZETI JOGOT SZÖGEZI LE A HATÁROZATI JAVASLAT MAGYAR IDÕK. ÁLLAMOSÍTÁST TERVEZ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, A DIAGNOSZTIKAI ELLÁTÁSOK TERÉN ORBÁN VIKTOR NÉPSZAVA. NEM FIZET BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓT A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG ÉS AZ AMNESTY INTERNATIONAL. A KÉT SZERVEZET ÁLLÍTÁSA SZERINT NEM TÁMOGATJA A BEVÁNDORLÁST, HANEM SEGÍTI A MENEKÜLTEKET. EUROSTAT: 2,7 SZÁZALÉKOS A MUNKAERÕHIÁNY MAGYARORSZÁGON, EZZEL AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÖZÜL AZ ÖTÖDIK HELYÉN ÁLL HVG. OKTÓBER 15-IG JELENTHETIK BE TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI IGÉNYÜKET A FÁVAL ÉS SZÉNNEL FÛTÕK. PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ A NÉPESEDÉSRÕL MONDTA DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁN TÁMADJA MEG AZ EURÓPAI PARLAMENT SARGENTINI-JELENTÉSRÕL SZÓLÓ SZAVAZÁSÁT. SARGENTINI-JELENTÉS: A KÉTHARMAD NEM KÜLÖNLEGES TÖBBSÉG, EZÉRT NEM SZÁMOLTÁK BELE A TARTÓZKODÓ SZAVAZATOKAT AZ EP ELJÁRÁSRENDJE SZERINT INDEX.HU. ALÁÍRTA AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS FELBONTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETET PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK. UKRÁN RAKÉTA SEMMISÍTETTE MEG 2014-BEN MALAJZIA BOEING-777-ES UTASSZÁLLÍTÓJÁT KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. AZ UKRÁN VÉDELMI MINISZTER IS HAZUGSÁGNAK NEVEZTE MOSZKVA ÁLLÍTÁSÁT, HOGY AZ UKRÁN HADSEREG RAKÉTÁJA LÕTTE KI A MALÁJ REPÜLÕT. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA ÉVEKEN ÁT SEMMIT NEM TETT A MAGYAR KÖZÖSSÉGÉRT KÁRPÁTALJÁN. NACIONALISTA ÉRZELMÛ TÜNTETÕK CSAPTAK ÖSSZE AZ UKRÁN RENDÕRÖKKEL A KIJEVI FÕÜGYÉSZSÉG ÉPÜLETE ELÕTT. OROSZ VÉDELMI MINISZTER: NEM LESZ OFFENZÍVA A TÚLNYOMÓRÉSZT ELLENZÉKI ERÕK ÁLTAL ELLENÕRZÖTT SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN. IMF: TÖBBLETKÖLTSÉG TERHELNÉ A BRIT GAZDASÁGOT, HA NAGY-BRITANNIÁNAK NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODÁSRA JUTNIA AZ EURÓPAI UNIÓVAL. EGYRE TÖBB HASZNOT HOZ MAGYARORSZÁG ÉS OROSZORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSE MONDTA A KÖZMÉDIÁNAK SZIJJÁRTÓ PÉTER MOSZKVÁBAN. 24-RE EMELKEDETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTVIDÉKÉN PUSZTÍTÓ FLORENCE VIHAR HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. IRÁNI KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: IRÁN ELTÖKÉLT ABBAN, HOGY MEGVÉDJE A SZÍRIAI IDLÍB CIVIL LAKOSSÁGÁT. CSÖKKEN AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 2, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LESZ OLCSÓBB SZERDÁTÓL. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT ÉS AZ ÁROKBA ZUHANT EGY MOTORKERÉKPÁR AZ M1-ES AUTÓPÁLYA HERCEGHALMI LEHAJTÓJÁNÁL, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SALGÓTARJÁNBAN, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. KÖZÚTI ELLENÕRZÉST TARTANAK A KORMÁNYHIVATALOK MUNKATÁRSAI A KÖRNYEZETKÍMÉLÕBB AUTÓZÁSÉRT SZEPTEMBER 17-21. KÖZÖTT.