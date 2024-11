Kínai repülőgépek és hajók közelítették meg Tajvant

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Bejrút közponjára mért csapást Izrael Az izraeli légierő csapást mért a Hezbollah síita szervezet feltételezett helyszínére a libanoni főváros központi részén szombat hajnalban. Legalább négyen meghaltak, a sebesültek száma 23 - közölte a libanoni egészségügyi minisztérium. Raktártűz Újpesten Kigyulladt egy könnyűszerkezetes raktár szombat hajnalban Budapesten, egy IV. kerületi fatelepen, a Váci úton - közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Néhány órával később arról tájékoztattak, hogy megfékezték a lángokat.