2018. OKTÓBER 7., VASÁRNAP A ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY MIATT NEM TARTHATJA MEG A DK AZ ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK LÁTOGATÁSÁRA TERVEZETT TÜNTETÉSÉT AZ AKADÉMIÁNÁL. RENDEZVÉNYT TART AZ MSZP 29. SZÜLETÉSNAPJÁN A FÕVÁROSBAN, AMELYEN AZ EURÓPAI PARLAMENTI LISTÁRÓL IS EGYEZTETNEK. GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: EMELKEDHET A MINISZTÉRIUMOKBAN DOLGOZÓ KÖZSZOLGÁK ÉS KÖZTISZTVISELÕK BÉRE. PALKOVICS LÁSZLÓ: A CORVINUS EGYETEM ÚJ MÛKÖDÉSI MODELLJÉHEZ VEZETÕ FOLYAMATOT AZ EGÉSZ FELSÕOKTATÁSRA SZÜKSÉGES KITERJESZTENI. BORONKAI SZABOLCS, A NAT EGYIK SZERZÕJE: A DIÁKOK TERHEINEK CSÖKKENTÉSE VOLT AZ EGYIK LEGFONTOSABB CÉL AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV MEGALKOTÁSAKOR. VÁLLALJA AZ LMP NÕI TÁRSELNÖKI TISZTSÉGÉT DEMETER MÁRTA, HAMAROSAN AZ ERRÕL SZÓLÓ PÁLYÁZATÁT IS BEADJA - INDEX. KIZÁRTÁK A JOBBIK KÉPVISELÕCSOPORTJÁBÓL VOLNER JÁNOST, A PÁRT ALELNÖKÉT, A KIZÁRÁST 17 IGEN, 4 NEM ÉS 3 ÉRVÉNYTELEN VOKSSAL SZAVAZTÁK MEG. A DÖNTÉST KÖVETÕEN KÉT MÁSIK JOBBIKOS KÉPVISELÕ, FÜLÖP ERIK ÉS APÁTI ISTVÁN IS A KILÉPÉS MELLETT DÖNTÖTT. JOBBIK: VOLNER JÁNOSÉK NEM ADJÁK VISSZA MANDÁTUMUKAT. TRÓCSÁNYI: HAMAROSAN AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ KERÜLHET A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYAR IDÕK. GULYÁS GERGELY: A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG FELÁLLTÁVAL A BÍRÓI FIZETÉSEKET IS EMELNI KELL. ELKERÜLHETETLEN SKÓCIA FÜGGETLENNÉ VÁLÁSA, ÉS EZT A BREXIT IS ERÕSÍTI KÖZÖLTE A SKÓT MINISZTERELNÖK. ELÕREHOZZA A TAVASZRA TERVEZETT KORMÁNYÁTALAKÍTÁST A FRANCIA ELNÖK A BELÜGYMINISZTER, GÉRARD COLLOMB LEMONDÁSA MIATT. MEGERÕSZAKOLTAK ÉS MEGGYILKOLTAK EGY BOLGÁR OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓT. A KERESZTÉNYDEMOKRATA UNIÓ DECEMBERBEN MEGERÕSÍTI PÁRTELNÖKI TISZTSÉGÉBEN ANGELA MERKELT MONDTA A NÉMET PARLAMENT ELNÖKE. ELFOGADTA AZ IRÁNI PARLAMENT A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁT AKADÁLYOZÓ TÖRVÉNYT. ELNÖKVÁLASZTÁST TARTANAK BRAZÍLIÁBAN, A KÉT LEGESÉLYESEBB EGY SZÉLSÕJOBBOLDALI ÉS EGY MUNKÁSPÁRTI JELÖLT. BEFEJEZÕDTEK A VÁLASZTÁSOK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN, A RÉSZVÉTELI ARÁNY 15 ÓRÁIG 37,21 SZÁZALÉKOS VOLT. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: ELÕRELÉPÉS TÖRTÉNT AZ AMERIKAI-ÉSZAK-KOREAI CSÚCSTALÁLKOZÓN KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK ÜGYÉBEN. 5,9-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS VOLT HAITIN, LEGKEVESEBB 11 EMBER MEGHALT, TÖBB SZÁZAN MEGSÉRÜLTEK. LETETTE A HIVATALI ESKÜT BRETT KAVANAUGH AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGÁNAK BÍRÓI TISZTSÉGÉRE. ÉRVÉNYTELEN LETT A CSALÁD FOGALMÁRÓL SZÓLÓ ROMÁNIAI NÉPSZAVAZÁS, MIVEL AZ URNAZÁRÁS ELÕTT 18,9 SZÁZALÉKOS RÉSZVÉTELT MÉRTEK. A HARMÓNIA KÖZPONT NEVÛ OROSZBARÁT PÁRT VÉGZETT ISMÉT AZ ÉLEN A LETTORSZÁGI VÁLASZTÁSOKON A VOKSOK VÉGLEGES ÖSSZESÍTÉSE SZERINT. AZONNALI HATÁLLYAL LEMONDOTT AZ INTERPOL KÍNAI SZÁRMAZÁSÚ ELNÖKE, MIUTÁN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK. MIGRÁCIÓS RENDÕRSÉGET HOZ LÉTRE VENEZUELA - JELENTETTE BE DELCY RODRÍGUEZ VENEZUELAI ALELNÖK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT ÖT GÉPKOCSI AZ M1-ES AUTÓPÁLYA HEGYESHALOM FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, TATÁNÁL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. MOTORKERÉKPÁRRAL ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI BUDAPEST IX. KERÜLETÉBEN, A KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚTON, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL ÉS VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A 2-ES FÕÚTON, DUNAKESZI ÉS GÖD KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM GÉPKOCSI AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, SZABADBATTYÁN KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. LÖVÖLDÖZÉS TÖRTÉNT BUDAPEST VIII. KERÜLETÉBEN, MIUTÁN KÉT CSALÁD KÖZÖTT VITA ALAKULT KI, AZ ELKÖVETÕK FELADTÁK MAGUKAT. LESZAKADT EGY KÖRHINTA KABINJA A BAJI BÚCSÚBAN, EGY 16 ÉVES LÁNY ÉS EGY FIATAL FÉRFI SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.