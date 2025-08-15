Keresés

Külföld

Kínai külügyi szóvivő: az iráni atomprogram ügyét csak diplomáciai úton lehet rendezni

2025. augusztus 15., péntek 17:11 | MTI
Kína Irán Lin Csien

Kína változatlanul a politikai és diplomáciai eszközöket tartja a békés rendezés kulcsának az iráni atomprogram ügyében - jelentette ki Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken, a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

  • Kínai külügyi szóvivő: az iráni atomprogram ügyét csak diplomáciai úton lehet rendezni

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy iráni hivatalos források szerint Teherán Kínával és Oroszországgal együttműködve igyekszik megakadályozni, hogy az úgynevezett E3-államok (Németország, Franciaország és Nagy-Britannia) az ENSZ Biztonsági Tanácsánál kezdeményezzék a korábban feloldott szankciók újbóli életbe léptetését.

Lin hangsúlyozta: Peking ellenzi ezt a lépést, mert álláspontja szerint az nem segítené elő a felek közötti bizalom erősítését és a nézeteltérések áthidalását, továbbá hátráltatná a tárgyalások mielőbbi újrakezdését célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Hozzátette: jelenleg minden intézkedésnek az új megállapodásról szóló tárgyalások előmozdítását kell szolgálnia, nem pedig az ellenkezőjét.

A szóvivő közölte: Kína objektív és pártatlan álláspontot képviselve folytatja a közvetítést és a tárgyalások előmozdítását annak érdekében, hogy az iráni atomprogram kérdése mielőbb visszatérjen a diplomáciai rendezés pályájára. Hozzátette: Peking kész konstruktív szerepet betölteni a nemzetközi nukleáris fegyverzetkorlátozási rendszer védelmében, valamint a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának előmozdításában.

Kapcsolódó tartalmak

