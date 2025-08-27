Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Kínai hekkerek világméretű kémkampányát buktatta le a Google

2025. augusztus 27., szerda 08:15 | Magyar Nemzet
Google hekkerek kémkampány

A Google biztonsági szakértői szerint kifinomult kiberakció indult ázsiai diplomaták ellen, amely a kínai állam érdekeit szolgálhatta. A kémkampány több kontinensen is jelen lehetett.

  • Kínai hekkerek világméretű kémkampányát buktatta le a Google

A Google fenyegetéselemző csoportja, a GTIG márciusban bukkant egy olyan kampány nyomaira, amely diplomaták és más intézmények ellen irányult. A hekkerek legitim weboldalakról irányították át áldozataikat fertőzött felületekre, majd a gépeikre „digitálisan aláírt letöltőprogramot” telepítettek. Ez a szoftver egy második lépcsős kártevőt, a SOGU.SEC nevű kémszoftvert telepítette, amely lehetővé tette a dokumentumokhoz való hozzáférést.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Öt butító szokás, amiket jobb ha azonnal elhagysz

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

„Nagyon odavoltam érte” – Liptai Claudia bevallota: kiderült az évtizedes titka Till Attiláról!

Ne bántsátok Herczeg Márkot!

Néma reflux: hogyan lehet felismerni a betegség tüneteit?

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

Óriási meglepetés, a szakadék szélén tántorgó Sheffield Wednesday tizenegyesekkel búcsúztatta a Leeds Unitedet az Angol Ligakupában

Újra elszállt a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben

További híreink

Újra elszállt a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
2
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
3
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
4
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
5
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
6
Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
7
Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó
8
A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba
9
Véletlenül elengedték a drezdai késelőt a német rendőrök
10
Hamis pénz ütheti fel a fejét: már Egerben is lebuktak a turisták

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Barátság elleni támadás „véletlenül

A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba

 A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi ukrán támadás egy olyan központot ért, ahonnan többfelé továbbítható az orosz energiahordozó. A barátság mégis megmaradt a németekkel és még egy érintett országgal, amellyel Ukrajna nem akarna ujjat húzni – csak a Kijevvel amúgy is ellentmondásos viszonyban álló Magyarország és Szlovákia érdekei sérültek. A történet nem emlegetett szereplői közül az egyik vélhetően örült a „csendnek”, amelyet cikkünk most megtör.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!