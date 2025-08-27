Kínai hekkerek világméretű kémkampányát buktatta le a Google

Megosztás itt:

A Google fenyegetéselemző csoportja, a GTIG márciusban bukkant egy olyan kampány nyomaira, amely diplomaták és más intézmények ellen irányult. A hekkerek legitim weboldalakról irányították át áldozataikat fertőzött felületekre, majd a gépeikre „digitálisan aláírt letöltőprogramot” telepítettek. Ez a szoftver egy második lépcsős kártevőt, a SOGU.SEC nevű kémszoftvert telepítette, amely lehetővé tette a dokumentumokhoz való hozzáférést.

