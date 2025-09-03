Kína orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom

Megosztás itt:

Mialatt Európa búcsúzik az orosz urántól Oroszország kész segíteni abban Kínát, hogy megelőzve az Egyesült Államokat a világ legnagyobb atomenergia-termelőjévé váljon, erről az orosz Roszatom állami atomenergia-vállalat vezetője beszélt szerdán egy tévéinterjúban a kínai tárgyalások után. Ismert, Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, a két nagyhatalmi vezető több fontos területen is megállapodást kötött.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb atomerőmű-hálózatát üzemelteti, amelynek beépített kapacitása egyes becslések szerint közel 97 gigawatt (gigawatt). Kína azonban több tucat reaktor építésén dolgozik, és az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai szerint 2024 áprilisában 53,2 gigawatt működő atomerőmű-kapacitással rendelkezett.

„Kínának ambiciózus tervei vannak az atomenergia fejlesztése terén. A feladat most az, hogy utolérjék és meghaladják az Egyesült Államokat a kapacitást tekintve, ami azt jelenti, hogy el kell érniük a 100 gigawatt feletti kapacitást” – nyilatkozta Alekszandr Lihacsov, a Rosatom vezetője az orosz állami televíziónak a Reuters szerint.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: hirado.hu