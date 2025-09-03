Keresés

Külföld

Kína orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom

2025. szeptember 03., szerda 15:53

Orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom a nukleáris erőművek számát és a termelési kapacitást nézve Kína, a Roszatom a tervek szerint nyolc atomerőmű építésében vállal szerepet. Kínát ugyan nem kell félteni, de jól jön a szövetséges az atomenergia szempontjából, bár a negyedik generációs erőművek építésében 10-15 évvel Amerika előtt jár, a kapacitást tekintve most nagyjából a felét tudja, mint az USA.

  • Kína orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom

Mialatt Európa búcsúzik az orosz urántól Oroszország kész segíteni abban Kínát, hogy megelőzve az Egyesült Államokat a világ legnagyobb atomenergia-termelőjévé váljon, erről az orosz Roszatom állami atomenergia-vállalat vezetője beszélt szerdán egy tévéinterjúban a kínai tárgyalások után. Ismert, Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, a két nagyhatalmi vezető több fontos területen is megállapodást kötött.

 Az Egyesült Államok a világ legnagyobb atomerőmű-hálózatát üzemelteti, amelynek beépített kapacitása egyes becslések szerint közel 97 gigawatt (gigawatt). Kína azonban több tucat reaktor építésén dolgozik, és az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai szerint 2024 áprilisában 53,2 gigawatt működő atomerőmű-kapacitással rendelkezett.

„Kínának ambiciózus tervei vannak az atomenergia fejlesztése terén. A feladat most az, hogy utolérjék és meghaladják az Egyesült Államokat a kapacitást tekintve, ami azt jelenti, hogy el kell érniük a 100 gigawatt feletti kapacitást” – nyilatkozta Alekszandr Lihacsov, a Rosatom vezetője az orosz állami televíziónak a Reuters szerint. 

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: hirado.hu

Legfrissebb híreink

HVG: Elismerték, valódi a Tisza-adó javaslat

HVG: Elismerték, valódi a Tisza-adó javaslat

 Létezik a Tisza-adó súlyos lakossági megszorításról szóló terve, és Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, és letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt. E két megállapítás nem másutt jelent meg, mint a leginkább a Tisza szekerét toló balliberális HVG online felületén.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Egyre több a lövöldözés Brüsszelben + videó

Egyre több a lövöldözés Brüsszelben + videó

 Aggasztó a biztonsági helyzet a belga fővárosban. Brüsszelben ugyanis egyre több a lövöldözés. Legutóbb egy 19 éves férfi sérült meg súlyosan, állapota kritikus. A belga fővárosban az idei évben már közel hatvan lövöldözést regisztráltak, ebből húsz nyáron történt.
