Kína kötelezővé tette az AI-oktatást az iskolákban

Az AI létfontosságú előnyt biztosít minden vállalkozás számára, aki a forradalmi technológiát használja, egy lépéssel előrébb jár. Azok viszont, akik nem alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, az elavulás kockázatával, vagy akár bizalomvesztéssel néznek szembe.

Az AI nem pótolja az emberi kreativitást és a képzelőerőt

„Az „AI-hype” nem átmeneti. Biztos, hogy hosszú távon velünk marad, és hihetetlen tempóban fejlődik” – mondja Koós Máté, a Foxfilm kreatív vezetője, aki több mint 15 éve foglalkozik videózással.

„Sokan félreértik ugyanakkor az AI természetét. Ez nem egy mágikus gömb, ami helyettünk gondolkodik. A mesterséges intelligencia mellé szükség van a kreativitásra, az ötletre és a stratégiára, ami továbbra is az embertől kell, hogy származzon”

– hangsúlyozza a szakértő.

A Foxfilm kurzusai arra tanítják meg a résztvevőket, hogyan adjanak jó parancsokat (promptokat), instrukciókat az AI-eszközöknek, és hogyan használják azt a munka felgyorsítására és izgalmasabbá tételére.

„Aki ezt most megtanulja, olyan versenyelőnyre tesz szert, mintha mindenki más előtt tanulna meg repülő autót vezetni.

Nem az a kérdés, hogy egy vállalkozás fog-e AI-t használni, hanem az, hogy mikor. Aki késlekedik, az lemarad” – fogalmazott Koós Máté.

„Azt a tévhitet akartuk eloszlatni, hogy a minőségi videógyártás csak a nagy ügynökségek és a hatalmas költségvetésű cégek kiváltsága” – hangsúlyozza Juhász Anna, a Foxfilm ügyvezetője. „Hetente frissülő kurzusunk az AI-videószerkesztés világába kalauzolja el a résztvevőket. Ez a képzés valódi gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia forradalmának kiaknázásához. A képzés során lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan lehet egyszerű eszközökkel is professzionális anyagot készíteni. A résztvevők megtanulják az AI-szövegírást, a képszerkesztést, a grafikát, az animációt” – tette hozzá.

“A tanfolyamot kifejezetten laikusoknak, tehát nem filmes szakembereknek fejlesztettük ki. Azoknak szól, akik szeretnének felgyorsulni és hatékonyabbá válni a tartalomgyártásban. Nincs hozzá szükség drága felszerelésre vagy előképzettségre; ha valaki el tud indítani egy online megbeszélést a laptopján, akkor a kurzus elvégzése sem fog gondot jelenteni számára” – hangsúlyozta Koós Máté.

A módszertan sikerét számos példa igazolja

„Tanúi voltunk, ahogy egy felhasználónk a kurzus elvégzése után új márkát indított, és két hónap alatt olyan minőségű videós jelenlétet épített fel, amivel komoly követőtábort szerzett, majd könyvet adott ki, és egy 500 fős rendezvényen tartott előadást. De említhetném azt az építőipari ügyfelünket is, aki azzal növeli a hitelességét, hogy videókon keresztül mutatja be a házépítés teljes folyamatát, szemléltetve a minőségi munkavégzést.

Ezek a történetek is azt bizonyítják, hogy a mozgókép a leghatékonyabb eszköz a bizalom építésére”

– teszi hozzá a Foxfilm kreatív vezetője.

A Foxfilm szakértői szerint, a termékvideók 4-5-ször hatékonyabbak a hagyományos hirdetéseknél, ezáltal jelentősen növelik a forgalmat és a konverziókat. A kurzus pedig képessé teszik a jelentkezőket arra, hogy a videós tartalmakat, jelentősen kiegészítve azokat az AI adta lehetőségekkel, felhasználják marketingtevékenyégük modernizálására, hitelességük építésére.

