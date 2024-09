Kíméletlen lesz a Boris ciklon

Lengyelországban a hatóságok arra szólították fel a lakosokat, hogy halmozzanak fel élelmiszert, és készüljenek fel az áramkimaradásokra is. Donald Tusk miniszterelnök pénteken a délnyugat-lengyelországi Wroclaw városában a katasztrófavédelmi tisztviselőkkel konzultálva kijelentette: a várható időjárás és árvízhelyzet miatt "pánikra nincs ok, mozgósításra viszont van".

