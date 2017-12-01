Kim Dzsongun testvére fel volt készülve a merényletre

ORBÁN VIKTOR: A SOROS-HÁLÓZAT BENEVEZETT A MAGYAR VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA, PÁRTSZERÛEN MÛKÖDIK, MEGERÕSÍTI MAJD A CIVIL SZERVEZETEKET.
A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY SZERINT MÉLTATLAN, AMIT A MAGYAR KORMÁNY SOROS GYÖRGGYEL MÛVEL.
CSONTOS CSABA SZÓVIVÕ: ÚGY ÁLLÍTJÁK BE, MINTHA SOROS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTENE, DE AZT NEM MONDJÁK EL, HOGY EZ ALATT PONTOSAN MIT ÉRTENEK.
SOROS GYÖRGY: MOST A RENDSZER JOBBAN ELNYOMJA AZ EMBEREKET, MINT AZ OROSZ MEGSZÁLLÁS ALATT.
LÁZÁR JÁNOS: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT.
VÁLTOZÓ MÉRTÉKÛ LESZ A NYUGDÍJEMELÉS JANUÁRTÓL; A JÁRANDÓSÁGOK 3 - 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕNEK, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MIKOR ÁLLAPÍTOTTÁK MEG A JOGOSULTSÁGOT.
IDÉN TÖBB MINT 8 MILLIÓ FORINT HALVÉDELMI BÍRSÁGOT SZABOTT KI A NÉBIH, EZ DUPLÁJA A TAVALYINAK; EDDIG 15 EZER HORGÁSZT ELLENÕRIZTEK.
NEM DRÁGUL JÖVÕRE SEM AZ AUTÓPÁLYA MATRICA, SEM A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS - TUDTA MEG A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL A VILÁGGAZDASÁG.
MNB: A RÉGI 20 000 FORINTOS BANKJEGYEK MÁR CSAK IDÉN HASZNÁLHATÓAK KERESKEDELMI FORGALOMBAN.
JANUÁRTÓL A BE NEM CSERÉLT RÉGI BANKJEGYEK MINDEN BANK- ÉS POSTAFIÓKBAN HÁROM ÉVIG, AZ MNB LAKOSSÁGI PÉNZTÁRÁBAN HÚSZ ÉVIG VÁLTHATÓK ÁT DÍJMENTESEN.
SZOBROT ÁLLÍTTATNA LECH KACZYNSKI EGYKORI LENGYEL ELNÖKNEK A JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTER, KOCSIS MÁTÉ JAVASLATÁRÓL JÖVÕ SZERDÁN DÖNT A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS.
ELFOGADTÁK AZ EU JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT; TÖBB PÉNZ JUT A FIATALOK ÉS A KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA, KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE ÉS AZ ERASMUS PROGRAMRA IS.
CSAKNEM 300 EZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL LENGYELORSZÁGBAN AZ INTENZÍV HAVAZÁS MIATT, AZ ORSZÁG DÉLI RÉSZÉN AKADOZIK A VONATKÖZLEKEDÉS IS.
AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA TERRORSZERVEZET ÚJABB 62 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE A TÖRÖK RENDÕRSÉG, AZ ELÕÁLLÍTOTTAK MINDEGYIKE KÜLFÖLDI.
FEGYVERESEK TÁMADTAK EGY MEZÕGAZDASÁGI ISKOLA DIÁKJAIRA A PAKISZTÁNI PESAVÁRBAN, KILENC EMBER, KÖZTÜK ÖT DIÁK MEGHALT, 37 MEGSEBESÜLT.
A MERÉNYLETET A TEHRIK-E-TALIBÁN PAKISZTÁN NEVÛ TÁLIB CSOPORT KÖVETTE EL, SZÓVIVÕJE SZERINT A TITKOSSZOLGÁLATOK REJTETT IRODÁJÁN ÜTÖTTEK RAJTA.
ISMÉT ERÕS FÖLDRENGÉS VOLT IRÁNBAN, AZ ELSÕ JELENTÉSEK SZERINT NINCSENEK HALÁLOS ÁLDOZATOK.
PÁPUA ÚJ-GUINEA TÉRSÉGÉBEN, A TENGERPARTNÁL IS VOLT EGY SZINTÉN 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS MA REGGEL, DE SZÖKÕÁRRIADÓT NEM RENDELTEK EL.
ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK.
NÉMETORSZÁG KORLÁTOZZA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAIT ÉSZAK-KOREÁVAL, AZ ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLET MIATT EGY DIPLOMATÁT HÍVNAK VISSZA, A NAGYKÖVET MARAD.
MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A JAPÁN CSÁSZÁR KÖZÖLTÉK TOKIÓBAN; AKIHITÓT IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON.
SZÁZEZRES TÖMEG ELÕTT MUTATOTT BE MISÉT FERENC PÁPA A MUZULMÁN TÖBBSÉGÛ BANGLADESBEN, A DÉL-ÁZSIAI ORSZÁGBAN UTOLJÁRA 1986-BAN JÁRT PÁPA, II. JÁNOS PÁL SZEMÉLYÉBEN.
AZ ÚJ ZIMBABWEI ELNÖK MEGNEVEZTE KORMÁNYA TAGJAIT, A KABINET NÉVSORÁBAN ELLENZÉKI POLITIKUS NEM SZEREPEL.
ROBBANÁS MIATT KIÜRÍTETTÉK A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSHÁZÁT, A PINCÉBEN TÖRTÉNT DETONÁCIÓ OKÁT MÉG KERESIK.
18 MILLIÁRD FORINTOS PÉNZMOSÁSI ÜGY BUDAPESTEN; A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG 36 MAFFIÓZÓ ELLEN EMELT VÁDAT, A BANDÁBAN KÜLFÖLDIEK IS VANNAK.
GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
ISMERETLEN HOLTTEST AZONOSÍTÁSÁHOZ KÉRI A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT A CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG, A GYALOGOST A 40-ES ÚTON, NOVEMBER 26-ÁN GÁZOLTÁK EL.
AZ ELHUNYT 50-55 ÉVES, 175 CENTIMÉTER MAGAS, ÕSZES HAJÚ, SZAKÁLLAS FÉRFI, SÖTÉTKÉK FARMERT, KÉK KABÁTOT, FEKETE CIPÕT, BASEBALL SAPKÁT VISELT.
ÕRIZETBE VETTÉK AZT 22 ÉVES FÉRFIT, AKI KÕBÁNYÁN, EGY GYALOGÁTKELÕHELYEN ELGÁZOLT EGY IDÕS NÕT; A 70 ÉVES ÁLDOZAT BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.