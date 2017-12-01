2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Kim Dzsongun testvére fel volt készülve a merényletre

Hír TV

2017. december 1., péntek 12:56, frissítve: péntek 13:16

Vélhetően számított egy ellene megkísérelt merényletre az észak-koreai vezető februárban meggyilkolt féltestvére. Erre utal, hogy 12 üvegcse ellenszérumot találtak a táskájában.

Kim Dzsongnamot február 13-án a Kuala Lumpur-i repülőtéren két nő ölte meg a VX nevű idegméreggel, a várakozó férfi arcára kenték az anyagot hátulról, a szer néhány órán belül végzett vele. Egy most közzétett toxikológiai jelentés szerint Kimnél volt ellenanyag, ezért nagy kérdés, hogy miért nem vette be. A két vádlott nő azt állítja, hogy megtévesztették őket: megbízóik azt mondták nekik, hogy egy tévés valóságshow szereplői, és egy tréfát kell végrehajtaniuk.

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mérgezésgyilkosságKim Dzsong Nam

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