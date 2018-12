Kim Dzsong Un reményei szerint sűrűbbek lesznek a csúcsok jövőre

2018. DECEMBER 30., VASÁRNAP MEGÁLLAPODTAK A JÖVÕ ÉVI MINIMÁLBÉRRÕL ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUMRÓL A MUNKAADÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÉPVISELÕI A KORMÁNNYAL. 2019-BEN ÉS 2020-BAN IS 8-8 SZÁZALÉKOS EMELÉS LESZ. VARGA MIHÁLY: A MINIMÁLBÉR JÖVÕRE HAVI BRUTTÓ 149 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 195 EZER FORINT LESZ. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: DECEMBER 31-ÉN LEJÁR HÁROM OLYAN ADÓZÁSI MÓD VÁLASZTÁSÁNAK A HATÁRIDEJE, AMELY A VÁLLALKOZÁSOKNAK ADÓMEGTAKARÍTÁSSAL JÁR. AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG. NÓGRÁDI GYÖRGY: EURÓPA MEGGYENGÜLT, A KÖZEL-KELETEN ÉRDEMBEN NINCS BEFOLYÁSA, MÁR NEM „GLOBÁLIS JÁTÉKOS”. A MIGRÁCIÓRÓL DÖNTENEK A VÁLASZTÓK A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON MONDTA BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK JANUÁR ELEJÉN LEVÉLBEN MEGKERESI A FIDESZ TÁMOGATÓIT - KÖZÖLTE A KORMÁNYPÁRT KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA. 133 EZER FT-RA NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 2019-TÕL. JÖVÕRE 335 MILLIÁRD FORINT MARADHAT A CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY MIATT A GYERMEKET NEVELÕ SZÜLÕKNÉL MAGYAR IDÕK. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 2019-BEN IS FOLYTATÓDIK ÉS BÕVÜL AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM. MEGKEZDÕDÖTT A REGISZTRÁCIÓ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-ELÕVÁLASZTÁSRA. A FIDESZ BOJKOTTÁLJA A TÚLÓRATÖRVÉNY MIATT ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSNAPOT. GULYÁS GERGELY: A BALLIBERÁLIS OLDAL KIZÁRÓLAGOS FELELÕSSÉGE, HOGY MEGJELENT A FIZIKAI FENYEGETÉS ÉS ERÕSZAK A PARLAMENTI POLITIKA ESZKÖZTÁRÁBAN. ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA. BRFK: A RENDÕRSÉG HATÁSKÖR HIÁNYÁBAN NEM NYOMOZ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL TÖRTÉNTEK MIATT, A FELJELENTÉST A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉGHEZ TOVÁBBÍTOTTÁK POLICE.HU. SZIJJÁRTÓ PÉTER: JEAN-CLAUDE JUNCKER MÁR RÉGEN NEM KERESZTÉNYDEMOKRATA POLITIKUS. HA A PARLAMENT NEM FOGADJA EL A BREXITMEGÁLLAPODÁST, AKKOR CSAK 50% A KILÉPÉS ESÉLYE MONDTA A BRIT KÜLKERESKEDELMI MINISZTER. OROSZORSZÁGBAN JÖVÕRE HADRENDBE ÁLLÍTJÁK AZ SZ-350 VITYAZ RAKÉTAELHÁRÍTÓ RAKÉTARENDSZERT JELENTETTE BE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. MOSZKVA NAGYON SOK TÉMÁRÓL KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL ÍRTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DONALD TRUMPNAK KÜLDÖTT ÚJÉVI ÜDVÖZLÕLEVELÉBEN. MEGKEZDÕDÖTT AZ ÓKORI MÛEMLÉKEK HELYREÁLLÍTÁSA A KORMÁNYERÕK ÁLTAL KÉT ÉVE VISSZAFOGLALT ALEPPÓBAN. KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ SAJNÁLATÁT FEJEZTE KI MUN DZSE IN DÉL-KOREAI ELNÖKNEK, HOGY NEM TUDTAK AZ ÉV VÉGE ELÕTT MÉG EGYSZER TALÁLKOZNI - KÖZÖLTE MUN HIVATALA. 109 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT ÉS HÁROM EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A TÖRÖK HATÓSÁGOK IZMIR KORMÁNYZÓSÁGBAN. ISMÉT TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK BELGRÁDBAN ALEKSANDAR VUCIC SZERB ÁLLAMFÕ ÉS A KORMÁNY KORRUPT ÉS ELNYOMÓ RENDSZERE ELLEN. AZ OLASZ KORMÁNY SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT AZ ETNA KÖRNYÉKÉRE. MOSZKVA ELFOGADHATATLANNAK TARTJA, HOGY A NÉMET KANCELLÁR ÉS A FRANCIA ÁLLAMFÕ AZ UKRÁN TENGERÉSZEK SZABADON ENGEDÉSÉT KÖVETELI. OROSZORSZÁG MINTEGY ÖTVEN TERMÉKRE BÕVÍTETTE KI AZ UKRAJNAI ÁRUCIKKEKRE KIVETETT IMPORTTILALMAT. PETRO POROSENKO UKRÁN ÁLLAMFÕ SZOMBATON ALÁÍRTA A TÖRVÉNYT, AMELY KITERJESZTI AZ UKRAJNA ÁLTAL ELLENÕRZÖTT TERÜLETET A FEKETE-TENGEREN. 40 FEGYVERESSEL VÉGEZTEK AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK A PÉNTEKI, HÁROM EMBER ÉLETÉT KÖVETELÕ GÍZAI PIRAMSOKNÁL TÖRTÉNT BUSZOS MERÉNYLET UTÁN. A MEXIKÓVAL KÖZÖS HATÁR LEZÁRÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK, HA A DEMOKRATÁK NEM SZAVAZZÁK MEG A TERVEZETT FAL KÖLTSÉGVETÉSÉT. OMSZ: ÓNOS ESÕRE LEHET SZÁMÍTANI GYÕR-MOSON-SOPRON, VAS ÉS ZALA MEGYÉBEN. 19 HATÁRSÉRTÕT FOGTAK EL A HATÁRRENDÉSZEK NAGYLAKNÁL, IDEGENRENDÉSZETI ELJÁRÁS INDULT ELLENÜK. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ REGGEL A PEST MEGYEI TÖRTEL KÖZELÉBEN, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. 20 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A NAV PÉNZÜGYÕREI EGY SZERB KISBUSZBAN A TOMPAI HATÁRÁTKELÕHELYEN, EGY 36 ÉVES SZERB FÉRFIT ÕRIZETBE VETTEK. ORFK: A SZILVESZTERI PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖKET DECEMBER 28-31. KÖZÖTT NAGYKORÚAK ENGEDÉLY NÉLKÜL VÁSÁROLHATJÁK, ÉS DECEMBER 31-ÉN 18 ÓRÁTÓL JANUÁR 1-JÉN 6 ÓRÁIG FEL IS HASZNÁLHATJÁK. A PETÁRDA HASZNÁLATA TILOS, AKI ENGEDÉLY NÉLKÜL SZERZI BE, SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ELKOBZÁS UTÁN A MAXIMÁLISAN KISZABHATÓ BÍRSÁG 150 EZER FORINT POLICE.HU.