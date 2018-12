Kilencvenezer rendőr készültségben, Macron a miniszterelnököt is beáldozhatja

Csaknem 90 ezer rendőrt vezényel szombaton az utcákra a francia kormány, hogy megfékezze a sárgamellényes tüntetőket, akik egy héttel korábban csatatérré változtatták Párizst. Páncélozott járművekkel is készülnek a hatóságok, erre legutóbb a 2005-ös zavargások idején volt példa. A Hír TV által megszólaltatott Franciaország-szakértő szerint ha a hétvégén sem csillapodnak a kedélyek, Emmanuel Macron elnök akár le is válthatja a kormányát.

A sárgamellényes tüntetők radikális csoportja, egy néhány ezer fős mag, csatatérré változtatta Párizst: összecsaptak a rohamrendőrökkel, autókat gyújtottak fel és boltokat fosztogattak. Most szombaton is hasonló randalírozásra készülnek, a közösségi médiában már olyan felhívásokat is lehetett olvasni, hogy a tüntetők vigyenek fegyvert magukkal.

A francia kormány hatalmas rendőri mozgósítással akadályozná meg az újabb pusztítást.

„Olyanokkal állunk szemben, akik nem tüntetni akarnak, hanem törni-zúzni, és készen akarunk állni a megfékezésükre. Jelentős erőket mozgósítottunk: Párizsban 8 ezer rendőrt, sokkal többet, mint múlt szombaton, Franciaországban összesen pedig a korábban bejelentett 65 ezer helyett 89 ezret. Ez tényleg kivételes mértékű mozgósítás” – mondta Edouard Philippe, francia miniszterelnök.

A rendre a francia csendőrség tucatnyi páncélozott járműve is vigyáz majd, ezeket a 2005-ös párizsi külvárosi zavargások óta nem vetették be.

Szombaton a leghíresebb francia látványosság, az Eiffel-torony is zárva marad elővigyázatosságból, ahogy számos múzeum is, és a rendőrség arra kérte a Champs-Elysees-n működő üzleteket és éttermeket is, hogy ne nyissanak ki a hétvégén.

A tüntetések kiváltó okát, az üzemanyag-adó növelését már eltörölte a kormány, de a demonstrálók újabb és újabb követelésekkel állnak elő, és immár a diákok is csatlakoztak hozzájuk, ők oktatási reformot akarnak.

Bár a tüntetések kezdete óta háttérbe vonult, Macron népszerűségét megtépázta a belpolitikai válság, támogatottsága mélyponton van. Az államfő valószínűleg kormányváltással próbálja majd meg csillapítani a kedélyeket – mondta a Hír TV Globál című műsorában Soós Eszter Petronella, Franciaország-szakértő.

„Erre nagyon komoly esély van. Látni kell, hogy a francia rendszerben ez egy bevett gyakorlat, hogyha egy elnök úgy érzi, hogy nem tud kezelni egy helyzetet, vagy valami olyan vonalat kell húzni, ahol szimbolikusan demonstrálni kell, hogy akkor most valami új kezdődik, akkor a miniszterelnök lemondatása egy gyakori eszköz” – fejtette ki.

A szakértő hozzátette: az, hogy Macron a válság folyamán eddig mindig a kormányfőt tolta előre, arra utal, hogy igyekszik elhasználni a miniszterelnököt, és hogyha nem csökken a sárgamellényes mozgalom támogatottsága, és a hétvégén tényleg minden eddiginél erőszakosabbá válnak a tüntetések, a válságot már tényleg csak egy ilyen lépéssel lehet kezelni.