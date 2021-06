Kilenc gyermek vesztette életét egy balesetben

A Fidesz minden eddiginél erősebb gazdasági növekedést vár, majd jöhetnek az embereket segítő példátlan gazdasági intézkedések – közölte Kocsis Máté a Kossuth Rádióban. A frakcióvezető kiemelte: sikeres volt a járvány elleni védekezés, az oltási program, Magyarország az Európai Unió más tagállamaihoz képest 1-1,5 hónappal korábban tudta megkezdeni a nyitást. A Brüsszelből diktált politikai eszmék beleillenek a magyar baloldal vezetőjének terveibe - erről beszélt a KDNP frakcióvezetője a Bayer show-ban. Simicskó István: Gyurcsány az őszödi beszédtől és a bukásától jutott el odáig, hogy az egész baloldalt a jobbikkal együtt irányítja. Ízekre szedték a kommentelők Karácsony Gergelyt a meccs után közösségi oldalán, mert szerintük az örömködő főpolgármester eddig a focisták támadásával és a stadionstop programmal foglalkozott. Dömötör Csaba szerint a baloldal többek között az adócsökkentésre, a 13. havi nyugdíj visszaépítésére és a családtámogatások bővítésére mondott nemet, amikor nem szavazta meg a jövő évi költségvetést. Emlékhelyek nélkül nem épülhet erős nemzettudatú Magyarország - mondta A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója az Emlékhelyek napja rendezvény előtt Székesfehérváron. Ami megtartott, megtart és meg fog tartani minket, az a hűség a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához - mondta Semjén Zsolt a Győr-kereszt avatása előtt. A Szép-kártya kedvező szabályai a kormány egyik újabb döntése nyomán az év végéig fennmaradnak - mondta Tállai András államtitkár. A Tisztítsuk meg az országot akció keretében, május végéig 12 500 köbméternyi hulladékot gyűjtöttek össze az erdőkben az erdőgazdaságok - mondta Szentpéteri Sándor helyettes államtitkára az M1-en. A jobbközép Köztársaságiak végeztek az élen, 29 százalékos támogatottsággal a francia regionális választások első fordulójában, nagyon alacsony, alig 33 százalékos részvétel mellett - derült ki az exit poll eredményekből. Nikol Pasinján ügyvezető miniszterelnök az előző napi örményországi választások győztesének hirdette pártját hétfő hajnalban, fő riválisa, Robert Kocsarján volt államfő azonban az állítólagos csalások miatt nem ismerte el az előzetes eredményeket. Nikol Pasinján ügyvezető örmény miniszterelnök pártjának mindössze 0,08 százaléknyi szavazata hiányzik ahhoz, hogy önállóan kormányt tudjon alakítani. Megtalálták a belga virológust halálosan megfenyegető katona holttestét, a hatóságok szerint öngyilkosságot követhetett el - közölte a belga sajtó. Már több mint 178,4 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3 millió 864 ezret a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Száz alá csökkent a napi új fertőzöttek száma és egyre többen oltatják be magukat Szerbiában. A japánoknak több mint a fele ellenzi a koronavírus-járvány miatt elrendelt enyhítéseket – tette közzé a Kyodo hírügynökség. Azokat is megfertőzheti az új koronavírus delta variánsa, akik régen kapták meg a védőoltást - jelentette ki a moszkvai polgármester. A Fülöp-szigeteki kormány 40 millió adag koronavírus elleni védőoltást rendelt a Pfizer gyógyszergyártól - jelentette be az ázsiai szigetország. Ebrahim Raiszi konzervatív elnökjelölt nyerte az iráni elnökválasztást, a szavazatoknak csaknem 62 százalékát szerezte meg. Emelkedik az illegális bevándorlók száma a mediterrán térségben, az ENSZ adatai szerint júniusban átlépte a 33 ezret, pedig az országok a pandémia miatt szinte teljesen bezárkóztak. Azóta emelkedik az illegális határátlépések száma az Egyesült Államok mexikói határán, amióta Biden felfüggesztette Trump számos határvédelmi rendeletét. Az egyik legfontosabb prioritás az Egyesült Államok számára, hogy megakadályozza Iránt abban, hogy atomfegyverhez jusson - jelentette ki a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami televízió. Szomáliai katonák az al-Shabaab nevű helyi dzsihadista szervezet huszonnégy harcosával végeztek azt követően, hogy sikerült visszaverniük a terroristák támadását egy katonai bázis ellen - közölte a kelet-afrikai állam hadserege. 359 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Kettős emberölés történt Szegeden - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Vizsgálat nélkül adhatott ki versenyengedélyt sportolóknak egy orvos, ezért feljelentette a Nemzeti Védelmi Szolgálat - közölte az NVSZ. Egy hónapig szünetel a forgalom a budapesti Nyugati pályaudvaron karbantartások miatt. II. fokú hőségriadót adott ki az országos tiszti főorvos június 22-e éjfélig az egész országban. Labdarúgó Eb: Olaszország - Wales 1:0; Svájc - Törökország 3:1 Jobban van Szalai Ádám, akit a franciák elleni meccsen le kellett cserélni és remélhetőleg már a németek ellen is játszhat. A magyar vegyes váltó a 15. helyen végzett a triatlon Eb-n. A magyar női rögbiválogatott az ötödik, a férfi a kilencedik helyen zárta az első Eb-tornát. Mind a négy magyar kötöttfogású olimpiai induló érmet nyert egy nemzetközi viadalon Törökországban. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat.