Kijevben sokan meghaltak és megsebesültek az Ukrajnát ért újabb tömeges légicsapásban

A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 41 különböző típusú rakétával, valamint 598 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat, a fő célterület Kijev volt.

A jelentés szerint a légvédelem 26 rakétát és 563 drónt semmisített meg. A támadóeszközök 13 helyszínen célba találtak, 26 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Augusztus 28-ra virradóra az orosz hadsereg újabb kombinált légicsapást mért Kijevre: a fővárost drónok és rakéták támadták, az eddigi adatok szerint 10 ember, köztük egy gyerek meghalt, 45-en pedig megsebesültek - jelentette az Unian hírügynökség Volodimir Zelenszkij elnök és a belügyminisztérium Telegramon közzétett bejegyzését idézve. Az elnök hozzátette, hogy a romok alatt még mindig lehetnek emberek.

Volodimir Zelenszkij megfogalmazása szerint az orosz rakéták és drónok egyértelmű választ adtak világszerte azoknak, akik hetek és hónapok óta tűzszünetet és valódi diplomáciát szorgalmaztak. "Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett" - jelentette ki.

Oroszország kihasználja azt, hogy "a világ egy része" szemet huny gyermekek meggyilkolása felett, és mentségeket keres Putyin számára - írta Zelenszkij. Várja Kína reakcióját a történtekre, mert többször is éppen Kína szólított fel a "háború kiterjesztésének elkerülésére és a tűzszünetre" - tette hozzá.

"Várjuk Magyarország reakcióját. A gyermekek halála minden egyébnél nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson. Várjuk a világon mindenki reakcióját, aki a békét szorgalmazta, de most leginkább hallgat, ahelyett, hogy elvi álláspontot foglalna el" - közölte az ukrán vezető.

A hajnali órákban Vitalij Klicsko kijevi polgármester szintén a Telegramon jelentette, hogy Darnyickij városkerületben megsemmisült egy ötszintes lakóház, több másik épület pedig megrongálódott a fővárosban.

Az éjszakai légitámadás következtében Vinnicja megye 29 településén 60 000 fogyasztó maradt áram nélkül az energetikai létesítmények elleni légicsapások következtében, több lakóépületben is károk keletkeztek, de nem sebesült meg senki sem - közölte az Ukrajinszka pravda hírportál Natalja Zabolotna megyei helyettes katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán.

Augusztus 28-ra virradó éjjel az orosz hadsereg támadást indított az Ukrzaljicnicja állami vasúttársaság járműparkja és infrastruktúrája ellen, egy Intercity szerelvényben súlyos károk keletkeztek, több vasúti kocsi megrongálódott - tette közzé a társaság sajtószolgálata. Kijev és Vinnicja körzetében megrongálódott a vasúti pálya, ezért többórás késésekre lehet számítani, a távolsági járatok módosított útvonalon közlekednek.

