Kijevbe látogatott a német külügyminiszter

A politikus járt Kijev egyik elővárosában, Bucsában is, ahol az orosz hadsereg számos beszámoló szerint példátlan mészárlást végzett. Az orosz katonák kivonulása után több mint négyszáz holttestet találtak a településen. Több fegyvertelen civillel a nyílt utcán végeztek. oBaerbockt a német nagykövetség egyik munkatársa fogadta a házában. A minisztert Irina Venediktova ukrán főügyész is elkísérte. A német diplomácia vezetője találkozik ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával is.

A tárcavezető a tervek szerint újra megnyitja Németország kijevi nagykövetségét. A német diplomáciai képviselet utolsó munkatársai az Oroszország indította háború kezdetének másnapján, február 25-én hagyták el Ukrajnát, és az elmúlt időszakban Lengyelországból, illetve Berlinből végezték munkájukat. Németország a nyugati országok között az utolsók egyikeként döntött kijevi nagykövetségének újranyitásáról. Vasárnap az Egyesült Államok és Kanada jelentett be, hogy nagykövetségeik munkatársai visszatérnek az ukrán fővárosba, az Európai Unió, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Ausztria és több kisebb ország pedig már korábban újranyitotta kijevi külképviseletét.

A világ legfejlettebb ipari országait tömörítő G7 csoportból már csak Japán nem döntött a visszatérésről. Az elmúlt napokban több német politikus járt Ukrajnában, többek között Bärbel Bas német házelnök, illetve Friedrich Merz kereszténydemokrata pártelnök, de kormánytag a háború kezdete óta most először látogatott oda.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arra kérte Olaf Scholz német kancellárt, hogy tegyen egy "erőteljes lépést", és látogasson el Kijevbe május 9-én, a második világháború győzelmének évfordulóján. Scholz nem élt a lehetőséggel, és nem tudni, hogy a közeljövőben elutazik-e Ukrajnába. Berlin és Kijev viszonyában az utóbbi időben feszültséget okozott, hogy Frank-Walter Steinmeier német államfő nem kapott meghívást Ukrajnába, mert Kijev szerint évek óta túlzottan jó kapcsolatot ápol Moszkvával.

Steinmeier Lengyelország és a három balti ország elnökével szeretett volna Kijevbe utazni. Scholz jelezte: addig ő sem megy Ukrajnába, amíg Steinmeier nem járt ott. A német államfő végül a múlt héten telefonon rendezte nézeteltéréseit Zelenszkijjel. Ezt követően került sor Baerbock látogatására.

MTI