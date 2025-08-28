Kijev terrortámadása az EU ellen?

Megosztás itt:

Alapjaiban roppanhat meg Ukrajna és az Európai Unió kapcsolata, miután három évvel az Északi Áramlat felrobbantása után a hatóságok végre elkezdtek fellépni az elkövetők ellen, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem egy spontán akcióról, hanem egy Kijev által jóváhagyott támadásról van szó. Csak az a kérdés, hogy a Nyugat meddig hagyja szó nélkül az uniós energiaellátás elleni terrort.

Merénylet az Északi Áramlat ellen

Az olasz hatóságok a német ügyészség európai elfogatóparancsa alapján tartóztatták le Serhii K.-t, egy 40 év körüli ukrán férfit, aki családjával nyaralt az Adrián. A gyanú szerint kulcsszerepe volt a 2022 szeptemberében történt, minden idők egyik legsúlyosabb energetikai szabotázsakciójában, amikor robbanások rongálták meg az Északi Áramlat vezetékeit a Balti-tenger mélyén.

A német nyomozók szerint a támadást egy turistajacht segítségével hajtották végre: hamis iratokkal bérelték ki a hajót Rostockban, majd búvárok helyezték el a robbanótölteteket a vezetékeknél.

A német nyomozók szerint a szabotázst egy jól szervezett csoport hajtotta végre, amelynek tagjait mostanra azonosították. A Zeit kutatása során kiderült, hogy az ukrán útlevelekkel utazó elkövetők dokumentumai valódiak voltak, ami állami háttérre utalhat. A most letartóztatott férfi múltja szintén árnyalja az ügyet, hiszen korábban az ukrán különleges egységeknél és a titkosszolgálatnál szolgált.

Egyikük, egy volt kijevi búvároktató, Lengyelországon keresztül szökött meg az EU-ból, állítólag egy ukrán katonai attasé járművét használva. Az „Andromeda” nevű hajót egy profi kapitány irányította, aki több hamis útlevéllel közlekedett, ujjlenyomatát a fedélzeten is megtalálták. Ezek a részletek tovább erősítik a gyanút, hogy a támadás nem spontán akció, hanem profi, jól előkészített művelet volt.

Az eset diplomáciai szempontból is robbanásveszélyes. Moszkva a kezdetektől az Egyesült Államokat vádolta a robbantással, Washington ezt következetesen tagadta. Kijev hivatalosan szintén ártatlannak vallja magát, ám a nyugati sajtóban többször felmerült, hogy a támadást ukránbarát csoportok hajthatták végre, esetleg a hivatalos vezetés tudta nélkül. Most azonban kiderült, hogy az ukrán vezetés is tudott az akcióról, amely elsősorban nem Oroszországnak, hanem az európai fogyasztóknak ártott.

Az olasz hatóságok szeptember 3-án döntenek arról, hogy kiadják-e a férfit Németországnak. Ha sor kerül az eljárásra, az első alkalom lehet, hogy bírósági keretek között tisztázzák a szabotázs körülményeit.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

Fotó: Canva