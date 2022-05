Megosztás itt:

Kiemelték, hogy több mint kétszáz ukrán katonát öltek meg és 23 páncélozott járművet tettek harc-képtelenné. Az orosz hadsereg a harkivi ipari zónát is támadta, és Odesszából is több rakétatámadást jelentettek. Orosz robotrepülőgép csapódott be a Fekete-tengeri kikötőváros repülőterére is, használhatatlanná téve a kifutópályát.