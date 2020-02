Kijev örül, hogy vége az impeachment eljárásnak

Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményez Budapest Főváros Kormányhivatala a főváros 10 városvezetőjével szemben - jelentette ki a Kormányhivatal kormánymegbízottja. Sára Botond hangsúlyozta: egy főállású polgármester és alpolgármester sem vehet fel fizetést két helyről, közpénzt pedig különösen nem. Két budapesti MSZP-s polgármester is átlép a DK-ba. Kiss László 3. kerületi polgármester, valamint a 18. kerületi Szaniszló Sándor is kilép a szocialista pártból, és belépnek Gyurcsány pártjába. Az MSZP szerint a polgármesterek cserbenhagyták közösségüket, Gyurcsány Ferenc DK-elnök viszont pártja táborának bővülése miatt fejezte ki örömét. A kormány célja, hogy megállítsa a börtönbizniszt, amely mára több milliárdos iparággá vált - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter az Országgyűlésben. A balliberális és a „Soros-hálózathoz” tartozó ügyvédek rátelepedtek a fogvatartottakra, és iparággá fejlesztették a börtönbizniszt - mondta Budai Gyula, a Fidesz vezérszónoka az parlamentben. El kell gondolkodni a strasbourgi bíróság hatályának felfüggesztésén, az Európai Emberi Jogi Egyezmény felmondásán - mondta a KDNP frakcióvezető-helyettese. Vejkey Imre közölte: a strasbourgi döntések súlyosan sértik a szuverén Magyarország kompetenciáját, „úgy tűnik, hogy a strasbourgi ítéletek mögött globális hatalmi érdekek és csoportok érdekei húzódnak meg”. A Mi Hazánk azt javasolja, hogy Magyarországot vonják ki az Emberi Jogok Európai Bíróságának fennhatósága alól, mert különben nem lehet megfékezni az „iparággá vált börtönkártérítési bizniszt”. A kormány soha nem tárgyalt olyan előterjesztést, amely az Emberi Jogok Európai Egyezményének felfüggesztésére vagy felmondására irányult volna. Az Országgyűlés az egyezményt 1993-ban ratifikálta, ezzel az a hatályos magyar jogrendszer része – közölte a Miniszterelnökség. Ügyvédek, jogvédők közreműködésével próbálnak milliókhoz jutni illegális bevándorlók Magyarországon - mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kovács Zoltán elfogadhatatlannak nevezte, hogy üzletszerűen, külföldről pénzelt szervezetek meg tudnak élni a kártérítési perekből. Az illegális bevándorlók kártérítéseiről is elmondhatják véleményüket az emberek a nemzeti konzultációban - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett: bangladesi migránsok beperelték a magyar államot és tízmillió forintos kártérítéshez jutottak. Kevesebb mint a felére csökkentette a Niedermüller Péter vezette önkormányzat az Erzsébetvárosban működő egyházak támogatását. Tüntetést szervezett a Pesti Srácok szerkesztősége a Google budapesti irodája elé - a demonstrációt azért rendezték, mert a cég indoklás nélkül törölte a portál YouTube-csatornáját. Jövő pénteken kell megjelennie Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselőnek a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, ahol megkezdődik a hivatali visszaélés miatt ellene indított per - értesült a Magyar Nemzet. Az egyének és a társadalom érdekeit egyszerre szolgáló megoldásra van szükség a gyöngyöspatai iskolaügyben, ami a vélt, vagy valós képzésbeli hiányosságok pótlását jelenti az állam részéről - mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter közölte: a gyöngyöspatai iskolaügyben érintett tanulóknak a hosszú távú, valódi segítséget az jelentené, ha olyan képzettséget szerezhetnének, amellyel jó eséllyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Újra naggyá teszik Magyarországot - 2010-2020 címmel indít vizsgáló és értékelő projektet az Orbán-kormányok tevékenységéről az Alapjogokért Központ. Szánthó Miklós, a központ igazgatója közölte: a kutatás a keresztény-konzervatív kormányzás kezdőpontjait, szemléletét és eredményeit fogja vizsgálni. A Fidesz szerint ízléstelen és elfogadhatatlan, hogy a Baranyi Krisztina vezette ferencvárosi önkormányzat több mint 100 millió forintnyi közterület-használati díjat szedne be a tavaly januárban leégett Ráday utcai református kollégium újjáépítése után. Baranyi Krisztina és csapata ahelyett, hogy segítene, csak nyerészkedni akar a halálos áldozatot is követelő tragédián – közölte a Fidesz. A kormánypártok azt javasolják, hogy mentesüljön a közterület-használati díj megfizetése alól a közérdekű, központi költségvetésből megvalósuló építési beruházások egy szűk köre. Július 1-jétől életbe lép a klíma- és természetvédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását - közölte Schanda Tamás államtitkár. Hulladékmentesítési pályázatot írt ki a kormány egyetemistáknak - jelentette be Boros Anita államtitkár. Személyijövedelemadó-mentes lesz a méhészeti termékek értékesítéséből származó összes bevétel - közölte Nagy István agrárminiszter. Erősíteni kell a lakosság megtakarítási hajlandóságát és képességét - hangsúlyozta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Recskkel, megtört emberek sorsával szembenézni soha nem könnyű - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a recski kényszermunkatábor létesítésének 70. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen. Hatvanmilliárd euró hiány keletkezett az Európai Unió büdzséjében az Egyesült Királyság kilépése miatt - közölte Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Kemény viták várhatók a rendkívüli uniós csúcson Brüsszelben, ahol a következő 7 éves költségvetést tárgyalják az uniós állam- és kormányfők. Az Európai Tanács elnöke csak a rendkívüli csúcstalálkozó kezdő napját adta meg, a terv szerint a tagállami vezetők addig fognak a tárgyalóasztalnál ülni, amíg meg nem állapodnak. Orbán Viktort Brüsszelben Charles Michel, az Európai Tanács elnöke fogadta, akinek a javaslata szerint az éves költségvetés 1094 milliárd euró lenne, ami a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének kevesebb mint 1,1%-a. Remélhetőleg az ukrán miniszterelnök-helyettes márciusi magyarországi látogatásakor sikerül közelebb kerülni a megállapodáshoz az ukrajnai kisebbségi jogok ügyében, ugyanis a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan - mondta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésén. A brit kormány által 2021-től tervezett új bevándorlási szabályok nem érintik a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárokat - közölte a londoni belügyminisztérium. Két török katona meghalt, öt pedig megsebesült egy légicsapásban az északnyugat-szíriai Idlíb térségében - közölte a török védelmi minisztérium. Fahrettin Altun, a török államfői hivatal kommunikációs igazgatója hivatalos Twitter-fiókján azt írta, hogy a damaszkuszi rezsim csapatai hajtották végre a csapásmérést. Lelőtt 9 migrációs hátterű embert, további 6 személyt megsebesített, végül meggyilkolta édesanyját és magával is végzett egy rasszista beállítottságú német férfi Hanauban – közölte a német szövetségi legfőbb ügyész. Késelés volt egy londoni mecsetben - a Scotland Yard közölte, hogy gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst. Az orosz elnök megköszönte az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának, hogy a tőlük kapott információk alapján sikerült merényleteket megakadályozni Szentpéterváron, amelyeket az Iszlám Állam terrorszervezet két követője akart végrehajtani. Kínában jelentősen csökkent az új koronavírus-megbetegedések száma, egy nap alatt 394 új fertőzöttet jelentettek, ami január 23-a óta a legalacsonyabb érték. A regisztrált betegek száma ezzel 74 500 fölé emelkedett. Két szlovén állampolgár is megfertőződött a tüdőgyulladást okozó új koronavírussal a Japánban tartózkodó brit-amerikai üdülőhajón, a Diamond Princess-en - közölte a szlovén külügyminisztérium. Vádat emelnek Thomas Thabane lesothói miniszterelnök ellen első felesége, Lipolelo Thabane meggyilkolásának gyanújával - közölte a rendőrség. Elfogtak a rendőrök egy férfit, akinek az autójában 18 millió forint értékű csempészett cigarettát találtak Tiszabecs környékén - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki a gyanú szerint 2004-ben meggyilkolt egy idős makói nőt és annak lányát. Bírói, ügyészi kérdésekkel folytatódott Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezető, a Fenyő-gyilkosság elsőrendű vádlottjának büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. Harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a Hernádon, mert a folyómederbe dőlt egy fa és mintegy tíz köbméter kommunális hulladék gyülemlett fel - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Férfi kosárlabda Eb-selejtező: Magyarország - Szlovénia 77:75 Balázs Attila negyeddöntőbe jutott a Rio de Janeiróban zajló, 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán. Két német válogatott átlövőt igazolt az FTC női kézilabdacsapata: Alicia Stolle és Emily Bölk egyaránt a következő szezontól csatlakozik a zöld-fehérekhez.