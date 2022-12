Megosztás itt:

Ismét újabb katonai sikereket értek el Ukrajnában az orosz csapatok, miközben azországukat védő kijevi kormányerők komoly veszteségeket szenvedtek el a keleti és a déli fronton egyaránt. Legalábbis ezt állították hivatalos moszkvai források.

A védelmi minisztérium szóvivője arról számolt be, hogy több térségekben is visszaszorították az ukránokat, Donyeck térségében pedig újabb kedvező pozíciókat foglaltak el az orosz katonák. Azt, hogy nagy a baj a fronton, Zelenszkij elnök is elismerte.

Az orosz katonai sikerek a külügyminisztert is arra késztették, hogy kamerák elé álljon, és felvesse a diplomáciai rendezés lehetőségét. Dmitro Kuleba azt mondta, a kijevi kormány abban érdekelt, hogy jövő év február végéig csúcstalálkozót rendezzenek a békéről.

A tárcavezető azt mondta, hogy az ENSZ-főtitkár közvetítésével szeretnének tárgyalni. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy megnyerje az Oroszország ellen vívott háborút.

A Föderációnak továbbá nemzetközi bíróság előtt kell felelnie az elkövetett bűncselekmények miatt. Amennyiben ezek teljesülnek, Moszkva küldöttei is részt vehetnek a diplomáciai egyeztetéseken.

Kuleba szavaira orosz kollégája reagált. Szergej Lavrov leszögezte, a Kreml céljai Ukrajna lefegyverezéséről és nácítlanításáról pontosan ismertek Kijev számára. Amennyiben ezek nem teljesülnek, akkor a kérdést a harctéren fogják eldönteni.