Kihirdetik a brit Konzervatív Párt vezetőválasztásának eredményét

A tisztségért lezajlott többhavi választási folyamat utolsó szakaszában Liz Truss külügyminiszter és Rishi Sunak volt pénzügyminiszter versengett egymással. A párt hozzávetőleg 160 ezer tagja közülük választotta meg postai, illetve elektronikus úton az új vezetőt, aki - miután a Konzervatív Párt kormányon van - az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz. A szavazás pénteken zárult, az eredményt hétfőn, brit idő szerint délután fél egykor - közép-európai idő szerint fél kettőkor - hirdeti ki Sir Graham Brady, a Konzervatív Párt vezetőválasztásainak megszervezéséért is felelős, rendkívül befolyásos alsóházi szakpolitikai frakciótestület, az 1922 Bizottság elnöke.

A vezetőválasztást az tette szükségessé, hogy Boris Johnson eddigi miniszterelnök az utóbbi hónapok sorozatos belpolitikai botrányai nyomán július 7-én bejelentette lemondását a Konzervatív Párt vezetői posztjáról. Ez kormányfői tisztségének megszűnését is jelentette, de Johnson a lemondás bejelentésével egy időben közölte, hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali teendőit. A tisztségért nyolcan indultak. Először az alsóházi konzervatív frakció tartott egyhetes szavazássorozatot, amelynek egyes fordulói után azok a jelöltek estek ki, akik a legkevesebb voksot kapták.

Az utolsó forduló után Truss és Sunak maradt versenyben. A választási folyamat korai szakaszában még a 42 éves Sunak számított favoritnak, de ugyanazok a botrányok, amelyek Johnson népszerűségét kikezdték, az ő támogatottságát is megtépázták. A londoni rendőrség például - Johnsonhoz hasonlóan - tavasszal őt is megbírságolta a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások megsértése miatt. Mindemellett a nyár elején olyan sajtóértesülések is megjelentek, amelyek szerint Sunak indiai állampolgárságú felesége, aki jómódú részvénybefektető, egy jogi lehetőséget kihasználva az elmúlt években nem fizetett Nagy-Britanniában jövedelemadót külföldi befektetéseinek hozadéka után. Az alsóházi konzervatív frakció szavazássorozatának mindegyik fordulójában Rishi Sunak kapta a legtöbb voksot.

A brit közvélemény-kutató cégek felmérései azonban rendre azt mutatták, hogy a Konzervatív Párt tagsága körében Liz Truss messze népszerűbb vetélytársánál, így a választási szakértők, a sajtó és a fogadóirodák egyaránt a jelenlegi külügyminiszter győzelmét várják. Ha ezek a várakozások valóra válnak, Liz Truss lenne az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke Margaret Thatcher és Theresa May után. Ha mégis Rishi Sunak győz, ő lenne az első ázsiai hátterű brit miniszterelnök: a volt pénzügyminiszter Kelet-Afrikából Nagy-Britanniába települt indiai szülők gyermekeként született 1980-ban, a dél-angliai Southamptonban.

A vezetőválasztás győztese és Boris Johnson távozó miniszterelnök a tervek szerint kedden járul II. Erzsébet királynő elé, aki formálisan tudomásul veszi Johnson távozását és megbízza a megválasztott utódot a miniszterelnöki tisztség ellátásával. Az elmúlt évtizedek gyakorlatával ellentétben ez a ceremónia ezúttal nem a londoni Buckingham-palotában zajlik majd, hanem az uralkodó skóciai nyári rezidenciáján, a Londontól több mint 800 kilométerre északra lévő Balmoral kastélyában, ahol királynő a hagyományoknak megfelelően július végétől októberig tartózkodik.

A 96 esztendős királynő, aki 70 éve ül az Egyesült Királyság trónján, hónapok óta mozgásproblémákkal küszködik, és ezért született az a döntés, hogy Balmoralban fogadja Johnsont és megválasztott utódját. A Konzervatív Párt vezetőválasztásának győztese II. Erzsébet királynő 15. miniszterelnöke lesz.

MTI