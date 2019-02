Kihaltnak hitt óriásteknőst találtak a Galapagos-szigeteken

Egy több mint egy évszázada kihalt teknőst találtak az Ecuadorhoz tartozó Galápagos-szigeteki Nemzeti Parkban. A kutatók megpróbálják megtalálni a faj több példányát is, hogy fogságban megkezdhessék a szaporítását.

Fernandina-szigeti teknős a Galápagos-szigetekhez tartozó területen. A fajt több mint 100 éve kihaltnak hitték a tudósok. Erre a példányra most bukkantak. Az óriás teknős egyike azon fajoknak, amelyet még a brit természettudós, Charles Darwin is tanulmányozott. Utolsó ismert egyedét 1906-ban a Kaliforniai Tudományos Akadémia expedíciója gyűjtötte be.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Talán ez az évszázad legfontosabb felfedezése. Ne felejtsük el, hogy a Fernandina-szigeti teknőst több mint száz éve kihaltnak hittük, egy vulkánkitörés miatt. Sok vizsgálat, megfigyelő projektet indítottunk, senkinek nem sikerült megtalálnia, kivéve azokat a jeleket, amelyekből arra következtetünk, hogy teknősök voltak ott. Ha egyszer megerősítettük, hogy ez egy Chelonoidis phantasticus, az azt jelenti, hogy a faj a kihalt státusból a vadon kihalt állatfajok közé kerül, mert a nemzeti park szaporítási programot indít fogságban, ami hihetetlen – mondta Washinmgton Tapia, teknősmentő szakember.

A sziget mindentől távol eső részein többször is találtak teknős ürüléket és az állat harapásának nyomait, egyszer a levegőből látták, de nem sikerült megtalálni a példányát. A kifejlett hüllő 225 kilósra is megnőhet.

Szerintünk, új expedíciót kell indítanunk, hogy visszatérjünk arra a helyre, hogy megállapítsuk, van-e ott még másik példány is ugyanebből a fajból. Reméljük, ez lesz. Hogy még több nőstényt találunk, és remélhetőleg hímeket is, és azonnal szaporítási programot indíthatunk ebből a fajból, itt Santa Cruzban a szaporítást végző központban, és a jövőben egy egészséges Chelonoidis Phantasticus faj visszatérhet Fernandina-szigetre – nyilatkozta Danny Rueda, a Galapagos Nemzeti Park igazgatója.

A Fernandina-szigeti óriásteknőssel együtt 12 galápagosi faj létezik, a nagyobb szigeteken egy-egy faj. A Galápagos-szigetek 40 éve szerepel az UNESCO világörökségi listáján.