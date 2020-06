Kihallgatná az amerikai vádhatóság András yorki herceget az Epstein-ügyben

4014-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg, ezzel 548 főre emelkedett az elhunytak száma, 2284-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1182 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 385 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. Budapest Főváros Kormányhivatala: Újabb hatósági figyelmeztetést és büntetést kapott a Pesti úti idősotthon. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősotthonban már 50-re nőtt a halálos áldozatok száma. Az ellenzék részéről döntésképtelenséget, halogatást és mindezek keretéül másra mutogatást lehet látni. Ha lenne világbajnoksága a felelősség hárításnak, akkor azon Karácsony Gergely jó eséllyel indulna - mondta Dömötör Csaba államtitkár. A koronavírus-járvány első hullámának végén jár Magyarország - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A koronavírus-járvány elleni magyarországi korlátozó intézkedések lazítása,azaz május 4-e óta 51 ezer koronavírus-szűrést végzett a négy hazai orvosképző - közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője. Felkészültek a megfelelő szabályok létrehozásával azok az állami közszolgáltatók, amelyek közreműködnek az utazás biztonságának szavatolásában, de a lakosság fegyelmezettsége továbbra is fontos - közölte Gulyás Gergely miniszter. Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A családok ingyenes internet-használatáról, az állandó magyar járványügyi szolgálatról, és a hazai turizmus népszerűsítéséről is kikérik az emberek véleményét. A kérdéssort postán küldik ki, de online is kitölthető lesz, válaszolni augusztus 15-ig lehet – közölte Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Mindazok, akik részt vesznek a nemzeti konzultációban, érezhetik a demokráciát a mindennapokban - mondta a Nézőpont Intézet igazgatója. Mráz Ágoston Sámuel hangsúlyozta: diktatúrában, szocializmusban nem volt erre példa, sokszor érezték a választók, hogy ki vannak zárva a döntéshozatalból. Csökkent az ellenzéki pártok támogatottsága, mert a koronavírus-járvány elleni védekezésben nem működtek együtt a kormánnyal - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A számok cáfolják Karácsony Gergely főpolgármestert, aki „azért siránkozik, mert elherdálta a hídfelújítás fedezetét” - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Niedermüller Péter, a főváros VII. kerületének polgármestere még a kampányban azt mondta, azért nem akar polgármester lenni, mert egyáltalán nem ért hozzá. Niedermüller Péter, a DK politikusa igazat mondott, valóban nem ért a polgármesterséghez – közölte Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Pénzügyminisztérium: Májusban az önkormányzatok nélkül számolt államháztartás, az úgynevezett központi alrendszer 324,1 milliárd forintos hiánnyal zárt, ezzel az idei első öt hónapban 1051,5 milliárd forint lett a deficit. A kormányzat által prognosztizáltnál is kedvezőbben alakultak tavaly a gazdasági folyamatok, ami mozgásteret teremtett egyes adók évközi mérséklésére, illetve kiadások növelésére - állapították meg az Állami Számvevőszék elemzői. Az önálló pénzpolitika nélkülözhetetlen a válságkezelésben – hangsúlyozta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Minden cég megkapja az igényelt támogatást a versenyképességi programban vállalt beruházásához, a kormány az eredetileg tervezett keretet több mint háromszorosára emelte - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Jelentős változás előtt áll a hulladékgazdálkodás terén Magyarország - hívta fel a figyelmet az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László elmondta: a klímavédelmi akcióterv fontos elemei közé tartozik az illegális hulladéklerakók felszámolása, és az egyszer használatos műanyagok betiltása is. Lezárult a Dunakeszi Járműjavító értékesítése, miután a TMH Hungary Invest Zrt. megvásárolta a cég 90 százalékát a magyar államtól és a MÁV Zrt-től. A magyar vasúti járműgyártás történetének eddigi legnagyobb vállalkozásaként hatszáznyolcvan vasúti személykocsi gyártása kezdődhet meg a Dunakeszi Járműjavítóban - jelentették be a vállalat új tulajdonosai. Az Európai Unió első számú feladatának kell lennie, hogy a koronavírus-járványban elveszett európai munkahelyek pótlásával az európai embereknek teremtsen munkahelyeket - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió felé tartó menekülthullámok keletkezhetnek Afrikában a koronavírus-járvány miatt, ezért a közösségnek haladéktalanul a kontinens segítségére kell sietnie - mondta a nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős német miniszter. A lengyel kormány határozottan elutasítja az illegális bevándorlók elosztását az Európai Unió tagországai között - hangsúlyozta Mariusz Kaminski belügyminiszter az Európai Bizottság új tervei kapcsán. Világszerte 7 015 078 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 402 852, a gyógyultaké 3 142 453 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Már karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Koszovóba, a macedón kormány viszont az új fertőzöttek magas száma miatt újabb korlátozó intézkedéseket fontolgat. Megkezdődött Olaszországban annak a mobilalkalmazásnak a használata, amely jelzi felhasználójának, ha olyan emberrel került kapcsolatba, akiről tudni, hogy koronavírus-fertőzött. Spanyolországban 48 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, a nyilvántartásban 27 136 halálos áldozat szerepel. Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában 55 koronavírus-beteg halálát regisztrálták, ez a legalacsonyabb napi halálozási adat azóta, hogy március 23-án érvénybe léptek a járvány megfékezését célzó nagy-britanniai intézkedések. Érvénybe lépett az a brit kormányzati rendelkezés, amelynek alapján kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek. Külföldre utazhatnak az ott dolgozó és tanuló orosz állampolgárok - jelentette be Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. Új-Zélandon az utolsó koronavírusos beteg is felépült betegségéből, a szigetállam területen két hete nem észleltek új megbetegedést. A belga rendőrség szakszervezete sztrájkot kezdeményez mintegy 10 ezer ember részvételével a rasszizmus ellen szervezett brüsszeli tüntetést követően kialakult rendbontás felszámolásának szervezetlensége miatt. A brüsszeli rendbontók gyújtogattak, kirakatokat törtek be, és üzleteket fosztottak ki - közölte a helyi média. A rendőrség 28 tagja is megsérült. A Nemzeti Gárda kivonul Washingtonból - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta: a hétvégén már békésen zajlottak a tüntetések ezért nincs szükség a katonai szervezetre. Vádat emeltek egy nyugalmazott rendőrt múlt héten meggyilkoló tüntető ellen az egyesült államokbeli Missouriban található St. Louis-ban. Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a fegyverzetkorlátozási tárgyalások folytatásáról - jelentette be a fegyverzetkorlátozásért felelős amerikai különmegbízott. Elfogatóparancsot adtak ki Törökország számos tartományára kiterjedően 149 ember, köztük sok jelenlegi és volt rendőr ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016-os törökországi puccskísérletért felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal. Két falu negyvenhárom lakosát, köztük gyerekeket, gyilkoltak meg szélsőséges fegyveresek a nyugat-afrikai Maliban. Lezuhant egy oktató repülőgép az India keleti részén található Biraszala pilótaképző akadémiájának közelében, a kapitány és az utasa meghalt. Életének 80. évében elhunyt Kő Pál Kossuth-díjas szobrász, a nemzet művésze. Megszűnt az ellenőrzés a magyar-osztrák és a magyar-szlovák határátkelőhelyeken és határátlépési pontokon. 286 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Autóval ütközött, majd felborult egy balesethez tartó mentőautó az 5-ös főúton Lajosmizsénél - két embert kórházba szállítottak. Elfogták a Dombrádon történt gyilkosság gyanúsítottját, a 23 éves férfi féltékenységből ölte meg élettársát - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Már tervezik és várhatóan idén ősszel felavatják a Hableány sétahajó balesete áldozatainak emlékművét Budapesten - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Békés és Csongrád megye több járására másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás ezen a héten, Sopron mellett a győri, a komáromi és a mosonmagyaróvári kistérségben. Súlyos térdsérülést szenvedett Varga Dénes, az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott csapatkapitánya. Megnyugvással fogadta a Magyar Antidopping Csoport vezetője, hogy a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor által vezetett nyomozócsoport nem talált kivetnivalót a doppingellenőrzéseket végző szervezet tevékenységében. Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain világbajnok szélsője a világ legértékesebb futballistája, a 21 éves játékos a Sporttanulmányok Nemzetközi Központja szerint 259,2 millió eurót ér.