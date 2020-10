Kigyulladt egy 33 emeletes épület Dél-Koreában

932 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 34 046 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg, így az elhunytak száma 898 főre emelkedett, 9 187-en már meggyógyultak. Október 20-ától elérhető lesz az ingyenes influenza elleni oltás – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. November 1-től 20 százalékkal, 2022-től további 30 százalékkal emelkedik az ápolók bére - közölte Gulyás Gergely a kormányinfón. A béremelés után is dolgozhatnak másodállásban az orvosok – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely eloszlatta a kamara azon aggályait is, miszerint az orvosokat bármikor lehetne bárhová vezényelni, a miniszter szerint ugyanis ezt csak veszélyhelyzetben és az észszerűség határain belül lehet majd megtenni. A kormány jövő év január 1-jétől garantálni kívánja, hogy a háziorvosok a bértáblában szereplő összegnél kevesebbet ne kereshessenek - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Akár a háromszorosára is nőhet azoknak az orvosoknak a bére 2023-ra, akik a bértábla szerint keresnek - közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Újra 5 százalékra csökkenti a kormány az új építésű házak áfáját - jelentette be a Hír Tv-ben a miniszterelnök. A könnyítés jövő január elejétől lép életbe, és a 2022. december 31-ig kiadott építési engedélyekre vonatkozik. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: az építési eljárást is egyszerűsíteni fogják. Komoly otthonteremtési programban gondolkodunk - mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Magyarország élőben című műsorunkban. Orbán Balázs közölte: a kormány minden magyar ember lakáshoz jutását eddig is alapjognak tekintette, és ennek megfelelő otthonteremtési támogatást szeretne működtetni, ezért a következő logikus lépés a lakás áfa-csökkentés újbóli meglépése. A magyar gazdaságvédelem a munkaerőpiac tekintetében az egyik legsikeresebb, a munkanélküliségi ráta sokkal jobban alakul, mint az Európai Unióban - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a munkahelyek és a családok védelme, a vállalkozások támogatása továbbra is kiemelten fontos a kormánynak és hozzátette: az elmúlt időben a kormány 1,4 millió álláshely megvédéséhez vagy létrejöttéhez járult hozzá. Magyarország túljutott a koronavírus-válság mélypontján, a kilábalás hónapjai tartanak, a versenyképességet javító lépéseket következetesen végre kell hajtani - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A beruházásoktól lesz fenntartható a növekedés, a beruházás volt és lesz a gazdasági növekedés legfontosabb mozgatórugója - mondta Nagy Márton miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai tanácsadó. A baloldali kormányok és a városvezetések módszertana nem változott, gazdasági válság idején a terhek csökkentése helyett csak adóemelésben tudnak gondolkodni – így reagált a Fidesz-KDNP a fővárosi „újraindítási” adó bevezetésének tervérére. A ferencvárosi médiacég felügyelőbizottságába jelölte a pornográf képei miatt botrányba keveredett Gréczy Zsoltot a DK. A kerület szintén baloldali polgármestere azonban nem támogatta a jelölést, miután azt a DK és az MSZP sem vonta vissza, Baranyi Krisztina levetette a teljes napirendi pontot. A kerületi Fidesz szerint a vita a szivárványkoalíció újabb kudarcát mutatja. Több mint 32 millió forintnyi eszközzel segíti a szociális intézmények koronavírus-járvány elleni védekezését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács - jelentette be Soltész Miklós, a szervezet elnöke. Megakadályozták a hallgatók, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem újonnan kinevezett kancellárja bejusson a Vas utcai épületbe. Szarka Gábor közölte: az egyetemfoglalást nem tartják legitimnek, a kialakult helyzet megoldása érdekében párbeszédet javasolt, de ezt a munkavállalók sztrájkbizottsága és az egyetemfoglalók is elutasították. Nincs helye az óvodákban homoszexuális propagandának - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint akár kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye is lehet az, ha például a Meseország mindenkié című könyvet használják óvodákban. Betiltotta a Meseország mindenkié című könyv olvasását a csepeli óvodákban a kerület fideszes polgármestere. Borbély Lénárd ezt levélben közölte az intézményvezetőkkel. Az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács ülésén 12 beruházásról tárgyaltak, amelyeket amerikai cégek terveznek megvalósítani Magyarországon, mindezek segítségével körülbelül 5000 új munkahely jöhet létre - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A felvidéki magyarság továbbra is számíthat a magyar kormány támogatására és segítségére - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. Tőkés László szerint az erdélyi magyar pártok megegyezésére és összefogására van szükség az öt százalékos küszöb átlépéséhez a december elején tartandó romániai parlamenti választásokon. A visegrádi négyeknek meg kell próbálniuk együtt erősödni, mert ha erre képesek, akkor lesz közép-európai szereplője a világgazdaságnak és a világpolitikának, valamint befolyásos szereplője az európai politikának - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A visegrádi csoport nélkül Európa ma kevesebb, gyengébb és kevésbé biztonságos hely lenne - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. „Egy migrációs hullám most sokkal nagyobb veszedelmet jelent Európára, mint 2015-ben, tekintettel arra, hogy a biztonsági és kulturális kockázatok mellett egy jelentős egészségügyi kockázat is megjelenik” - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Az új európai bizottsági migrációs javaslatcsomag megközelítését tekintve nem jelent érdemi áttörést - mondta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának belügyi ülésén. A bolgár jogállami helyzettel kapcsolatos állásfoglalást fogadott el plenáris ülésén az Európai Parlament. Jogállamisági címszó alatt most Bulgária és annak jobboldali kormánya került a baloldal célkeresztjébe - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben. A világon 36 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 055 684, a gyógyultaké 25,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Csehországban egyre súlyosabb a koronavírus-járványhelyzet, ezért hétfőtől két hétre egyebek között leáll a kulturális és a sportélet, bezárnak a színházak, mozik, az állatkertek, szabadidőközpontok és a fürdők is. Ellenőrizhetetlenné válhat a koronavírus-járvány Németországban és hamarosan tízezer fölé emelkedhet a naponta kimutatott új fertőzések száma a Robert Koch országos közegészségügyi intézet szerint. Spanyolországban az elmúlt 24 órában több mint 5500 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ebből csaknem 2300-at Madridban. A madridi tartomány felsőbírósága nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozását a térségben, amelyet a spanyol egészségügyi miniszter rendelt el a múlt héten a koronavírus-járvány elleni védekezésként. Folytatódó harcokról adott hírt az örmény és az azerbajdzsáni védelmi minisztérium is Hegyi-Karabahban. Megtartotta ülését a kirgiz kormány Erkin Aszrandiev miniszterelnök-helyettes vezetésével, és fogadkozott, hogy a helyzet ellenére teljesíti a polgárok iránti szociális kötelezettségeit, és arra törekszik, hogy az állami szervek ellássák a feladataikat. A mali katonai puccs vezetői elengedték Boubou Cissé volt kormányfőt más magas rangú állami és katonai tisztviselőkkel együtt. Bandaháború tört ki fegyveres bűnöző csoportok között a rohingják menekülttáboraiban Banglades déli részén, aminek következtében legalább nyolcan életüket vesztették. Az agresszív migránsok azonnali elszállítását, valamint a többi bevándorló európai szétosztását sürgette Nello Musumeci szicíliai kormányzó, miután az olaszországi sziget egyik migránsszállásán lázadás tört ki. Lokalizálták a tüzet Rjazany megyében, az orosz hadsereg kigyulladt zseltuhinói lőszerraktáránál, a balesetben 16 ember sérült meg - jelentette be Dmitrij Bulgakov hadseregtábornok. A bíróság elrendelte egy embercsempész bűnszervezet szír vezetőjének letartóztatását - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A maszkviselés szabályainak megszegése miatt országszerte 42 esetben intézkedtek a rendőrök. Ismét elindította az alma fogyasztását ösztönző kampányt az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum. Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - Eger 8:11 Sávolt Attilát szakmai igazgatónak, Bardóczky Kornélt fejlesztési igazgatónak választotta meg a Magyar Tenisz Szövetség elnöksége. A koronavírus-járvány által megtizedelt Ferencváros női kézilabdacsapata ifjúsági korú játékosokkal kiegészülve utazik a dán Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésre.