Kiengedték a kórházból Alekszej Navalnijt

951 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 20 450-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így a halottak száma 702 főre emelkedett, 4644-en pedig már meggyógyultak. Már több mint hatszázharmincezer embert teszteltek, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a járvány második hulláma jellemzően a fiatalokat, a 20-25 éves korosztályt érinti továbbra is - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Elkezdődött az egészségügy teljes átalakítása a koronavírus-járvány hatására - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós úgy fogalmazott: preventív személetmód alapján, a kormány támogatásával hajtják végre a változtatásokat. Csaknem 450 milliárd forintot hagy a családoknál és a vállalkozásoknál a hitelmoratórium meghosszabbítása - erre hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ha a baloldalon múlna, akkor most nem lenne hitelmoratórium - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István elmondta: a veszélyhelyzet megszűnését követően az ellenzék az átmeneti szabályokat sem szavazta meg, veszélybe sodorva ezzel a munkahelyeket és a magyar családok megélhetését. Trócsányi László egyetemi tanárt, európai parlamenti képviselőt választotta új elnökévé az 1879-ben alapított Magyar Jogász Egylet. Létrehoztak egy építőipari akciócsoportot, amely közvetlenül és napi szinten foglalkozik az építőipari kapacitások bővítésével és a beruházások felgyorsításával, a csoport élén Gyutai Csaba áll - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a kamatfolyosó sem változott - közölte az MNB. A Fidesz kezdeményezésére Lengyelország melletti szolidaritásról szóló állásfoglalást fogadott el az Országgyűlés európai ügyek bizottsága. Az EP bevándorláspárti baloldali képviselői már nemcsak a bevándorlókat akarják ráerőltetni az uniós tagállamokra, hanem saját szélsőséges ideológiájukat is - mondta Hidvéghi Balázs. A főpolgármester szellemekkel harcol, így nem kizárt, hogy győzni fog - így fogalmazott a Facebookon Gulyás Gergely, arra reagált, hogy Karácsony Gergely a Facebookon továbbra is azt állítja: zajlik a hajógyári projekt előkészítése. A tárcavezető azt írta: a Hajógyári-szigeten semmi nem épül, egyetlen fát sem vágnak ki. Hozzátette: a főpolgármester közösségi médiában megnyilvánuló aktivitását, inkább a szeptemberben állandósult budapesti közlekedési káosz felszámolására fordíthatná. A Hír TV-n keresztül üzent Gyurcsány Ferencnek a Jobbik alelnöke. Ander Balázs szerint az nem bölcs dolog, hogy ha egyszer az ellenzéki pártok egy jelöltet elfogadtak, akkor nyilatkozatokkal nehezítsenek a helyzetén. Gyurcsány Ferenc a Spirit FM-en vallotta azt az antiszemita kijelentéseiről hírhedtté vált közös ellenzéki képviselő-jelöltről, Bíró Lászlóról, hogy lesznek még bajaik a Jobbik politikusaival. A normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségi vizsgák a tervek szerint - mondta a Klebelsberg Központ elnöke a Magyar Nemzetnek. Hajnal Gabriella hangsúlyozta: a számadás szigorú óvintézkedések mellett történik majd. A KLIK vezetője hozzátette: a nagy vizsgázói létszámú iskolákban tanítás nélküli munkanapok is lehetnek az érettségi időszakában. Az iskolai menzák gyakorlata is változik a koronavírus-járvány miatt: az ajánlások betartása érdekében már több intézmény változtatott házirendjén, hosszabb ebédidőt biztosítva a tanulóknak - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Hatalmasat lépett előre Magyarország a koronavírus-járvány ideje alatt az elektronikus fizetés területén - mondta a Világgazdaságnak Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Közel egymilliárd forint támogatást nyerhettek idén a hungarikum-pályázatokon résztvevők, miután a kormány az eredeti kerethez 800 millió forint többletforrást biztosított - mondta Nagy István agrárminiszter. A baloldalnak fel kellene mondani a Jobbikkal való együttműködést addig, amíg nem késő - mondta az Origónak a Habsburg Történeti Intézet igazgatója, Gerő András. Szekó Zsófia, az elhunyt mohácsi kormánypárti polgármester Szekó József lánya is indul a település időközi választásán. Mohácson vasárnap lesz időközi polgármester és képviselőtestület választás, miután a korábbi testület július elején feloszlatta magát. Közös nyilatkozatban áll ki a korrupció elleni fellépés és a magyar jogállamiság mellett a Belügyminisztérium, az ÁSZ, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság,a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal. Az Európai Bizottságnak nem volt jogalapja ara, hogy jelentést készítsen a jogállamiság helyzetéről a tagállamokban - ezt Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozta Brüsszelben, Magyarország élőben című műsorunknak. A menedékkérők szétosztása az Európai Unió tagállamai között nem fog menni - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban. Letette a hivatali esküt Minszkben a vitatott körülmények között újraválasztott Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök - közölte a BelTA fehérorosz hírügynökség. Már 31,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 968 ezer, a gyógyultaké pedig 21,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Noha a járványhelyzet stabil, az ünnepségek, családi összejövetelek korlátozását kérik szerb járványügyi szakemberek, hogy továbbra is kezelhető mértékű legyen a koronavírus-járvány az országban. Csehországban a laboratóriumi vizsgálatok 2394 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány kezdete óta a második legmagasabb napi szám. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 6431-gyel 1 122 241-re emelkedett. Pár nappal a második országos zárlat kezdete után Izraelben az utóbbi 24 órában 6861 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, soha ilyen sok új esetet nem észleltek korábban. Elérte a 200 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban - jelentette a Johns Hopkins egyetem és kórház. Ingyenesen ajánlotta fel az új koronavírus elleni orosz védőoltást az ENSZ munkatársainak Vlagyimir Putyin. A Gamaleja Intézet augusztus 11-én bejegyzett és "posztregisztrációs" (harmadik, tömeges) tesztelési szakaszban lévő vakcináját már gyártják. Csaknem 2700 új beteget regisztráltak egy nap alatt Ukrajnában. A kórokozó jelenlétét nagyjából negyed óra alatt kimutató gyorstesztek tömeges alkalmazásával egészítik ki a koronavírus-járvány elleni védekezést Bajorországban. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint mindenkinek fegyelmezetten be kell tartania a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseket, hogy elkerülhető legyen a tavaszihoz hasonló drákói szigorúságú korlátozások újbóli bevezetése. Az új koronavírussal megfertőződött emberek csak mintegy ötöde marad tünetmentes a Berni Egyetem kutatóinak új, nagy léptékű kutatása szerint, amely 79 korábbi tanulmány eredményein alapul. Októbertől ismét engedélyezik a szaúd-arábiai hatóságok a kis zarándoklat elvégzését, amelyet korábban a koronavírus-járvány miatt felfüggesztettek. Az amerikai és a világ egyéb országainak választásait befolyásolni szándékozó, Kínához köthető oldalak hálózatát távolította el a Facebook. AZ Egyesült Államok továbbra is fenntartja Izrael katonai fölényét a Közel-Keleten - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter, amikor Washingtonban fogadta izraeli kollégáját, Benny Ganzot. Az amerikai kormányzat öt venezuelai állampolgárt szankcionált a Maduro-rendszer támogatása miatt. Az afgán biztonsági erők legkevesebb hét tagja és négy lázadó meghalt, 14-en pedig megsebesültek két afgán tartományban kirobbant újabb összecsapásokban. Mintegy háromszáz migránst fogad be a görögországi Leszbosz szigetéről a Sant'Egidio Közösség - ezt maga a katolikus segélyszervezet közölte. Kiengedték a berlini Charité kórházból Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akit súlyos mérgezés gyanújával szállítottak Németországba augusztus 22-én. Szabotázsakció áll a natanzi urándúsító telepen júliusban bekövetkezett robbanás mögött - közölte az iráni kormány. Társtettesként, bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt emeltek vádat egy kömlői pár ellen, akik saját otthonukban két éven át drogtanyát működtettek - tudatta a Heves megyei főügyész. Elfogott a rendőrség egy budapesti nőt és egy budapesti férfit, akik mintegy ötmillió forint értékben ékszereket és pénzt csaltak ki idősektől úgy, hogy a sértettek rokonának adták ki magukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Demokratikus Koalíció arra szólította fel Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, hogy tegye zártkapussá az Európai Szuperkupa budapesti döntőjét, vagyis ne engedjenek be nézőket. Dzsudzsák Balázs tizenkét év után visszatért nevelőegyesületéhez, a jelenleg másodosztályú Debreceni VSC labdarúgócsapatához. A koronavírus-járvány miatt az idén nem rendezik meg a kick-box Európa-bajnokságot, amelynek a törökországi Antalya adott volna otthont. Továbbra is Pető Tibor irányítja elnöki pozícióban a Magyar Evezős Szövetséget a szervezet tisztújító küldöttgyűlésének döntése értelmében. A Nemzeti Sport információja szerint nem versenyezhet a pénteken kezdődő szegedi világkupaversenyen Balla Virág, a Graboplast Győr világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kenusa, mivel pozitív lett a koronavírustesztje.