Kiemelték a litvániai hadgyakorlaton elsüllyedt amerikai harckocsit

Az amerikai hadsereg M88 Hercules típusú páncélozott harckocsija a fehérorosz határhoz közeli pabradei katonai gyakorlóterepen tűnt el múlt kedden. A kutatásban több száz litván és külföldi katona, valamint a litván határőrség helikopterei is részt vettek. A tankot szerdán egy mocsaras terepen, öt méter mélyen egy tóba süllyedve találták meg. A 70 tonnás katonai jármű mentésén napokig dolgoztak, a tóból a víz nagy részét is kiszivattyúzták, és a harckocsit végül hétfőn hajnalban sikerült kiemelni - számolt be Dovile Sakaliene litván védelmi miniszter.

Raimundas Vaiksnoras litván vezérkari főnök a közösségi médiában megerősítette a harckocsi kiemelését, de az eltűnt katonákkal kapcsolatban arra kért mindenkit, hogy várja meg az amerikai hadsereg közleményét.

Az amerikai haderő európai és afrikai parancsnokságának (USAREUR-AF) tájékoztatása szerint a 3. gyalogos hadosztály 1. dandárjának négy katonája előre tervezett taktikai gyakorlaton vett részt Litvániában.

MTI