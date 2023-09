Kiemelt figyelem kísérte Giorgia Meloni magyarországi látogatását

Megosztás itt:

A budapesti demográfiai csúcsra érkezett Giorgia Meloni látogatását kiemelt figyelem kísérték Olaszországban. A Dél-európai állam sajtóorgánumai számos tudósítóval voltak jelen az eseményen és élő bejelentkezésekkel számoltak be Meloni beszédéről, valamint az Orbán-Meloni találkozóról. Az olasz parlament pedig élőben közvetítette a kormányfő budapesti beszédét.

„Ahogyan azt Magyarország tökéletesen megmutatta, a családok támogatása konkrét eredményekhez vezet. Ferenc pápa is erre hivatkozott legutóbbi apostoli látogatása során. A magyar példa azt mutatja, hogy tudunk változtatni, ha akarunk. Akarat és a bátorság kell ahhoz, hogy a megfelelő intézkedéseket és befektetéseket meghozzuk" – mondta Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke, aki azt is aláhúzta, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet szentel a nők támogatásának is.

A tudósítások azt is hangsúlyozták, hogy az olasz kormányfő több mint egy órás megbeszélést folytatott Orbán Viktorral, akivel közösen ítélték el az Ukrajna elleni háborút, egyeztettek az európai kérdésekről, az illegális bevándorlás tekintetében pedig mindketten az afrikai indulások megállítását hangsúlyozták. Meloni budapesti útjakor apokaliptikus állapotok uralkodtak Lampedúsán, a kormányfő pedig az utazás előtti este nyilatkozott erről az olasz közszolgálati tévének.

„Csak akkor tudjuk megfékezni az illegális bevándorlást, ha ott állítjuk meg őket, ahonnan indulnak. Tovább dolgozom ezen és látom, hogy változott az európai hozzáállás, de nem látok konkrét eredményeket.” – emelte ki az olasz miniszterelnök.

Az olasz média azt is hangsúlyozta, hogy Meloni szerint a gazdasági válság hatással van a népességnövekedésre.