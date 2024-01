Kiderült, hogyan tudta titokban tartani a Hamász az október hetedikei támadás terveit

Megosztás itt:

Habár a felelősségre vonás valószínűleg csak a gázai háború lezárulása után kezdődik meg, úgy tűnik a legnagyobb felelősség mégiscsak a titkosszolgálatokat terheli – írja a Magyar Nemzet.

Csak öt ember tudott róla

A Hamász vezetéséhez közel álló palesztin források alapján most képet kaphatunk arról, hogyan volt képes a terrorszervezet titokban tartani nagyszabású akcióját – idézett egy most publikált jelentést a The Jerusalem Post.

Eszerint a siker abban rejlett, hogy mindössze öt ember tudott a támadás pontos időzítéséről és módjáról.

Mindannyian a Hamász legfelső vezetéséhez tartoztak: köztük volt például Jahja Szinvár, a gázai övezeti vezetője és az ő testvére, továbbá Muhammad Deif katonai parancsnok. A lap szerint meglepő módon nem vett részt viszont a döntésben Iszmail Haníje, a terrorszervezet külföldön élő vezetője, illetve Száleh Arúri, akivel éppen minap végzett egy izraeli légicsapás Bejrútban.

A jelentés szerint kizárólag az öt vezető ismerte a pontos terveket, célokat és az időzítést. Viszont még ők is az utolsó pillanatig titkolóztak. Mindössze három nappal október hetedike előtt adták parancsba, hogy készüljenek fel a támadásra, a végső döntés pedig előző éjjel, október hatodikán született meg.

