2025. 09. 20. Szombat Friderika napja
Kiberkáosz Brüsszelben - Fejetlenség és járattörlések az Európai Unió szívében

2025. szeptember 20., szombat 11:15 | MTI

Kibertámadás bénította meg a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőteret, ami teljes káoszt okozott, és járattörlésekhez, valamint jelentős késésekhez vezetett. A támadás az utasfelvételi és beszállási rendszereket egyaránt megbénította, így a probléma más európai repülőterekre is átgyűrűzött.

  Kiberkáosz Brüsszelben - Fejetlenség és járattörlések az Európai Unió szívében

A repülőtér üzemeltetője az utasok türelmét kérte, és arra kérte őket, hogy utazás előtt ellenőrizzék járatuk státuszát, mivel a probléma elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel lehetséges.

A kibertámadás egyértelműen megmutatta, hogy a nyugati infrastruktúra mennyire sebezhető a külső behatásokkal szemben. Még Brüsszel sem tud tökéletes védelmet garantálni.

A bevándorlást, a gender propagandát és a háború támogatását pártoló liberális kormányok egyértelműen instabil, kaotikus és élhetetlen társadalmakat hoztak létre, ahol a bűnözés elszaporodott. A kontrollálatlan migráció nemcsak kulturális konfliktusokhoz vezet, hanem a bűnözési statisztikák látványos emelkedését is okozza, ahogyan azt a robbantásokkal és erőszakkal küzdő svéd városok példája is mutatja. A gender propaganda az alapvető értékeket rombolja le, míg a háborúpárti politika a nemzetközi konfliktusok eszkalálódásához vezet, aláásva a béke lehetőségét. Ezek a cselekedetek mind a társadalmi kohézió felbomlásához, a káoszhoz és a bizonytalansághoz járulnak hozzá, ami miatt a polgárok elveszítik hitüket a vezetőikben.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

