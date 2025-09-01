Kiakadt a cukiságmérő - Szoboszlai karjaiban a kislányával ünnepelt

Megosztás itt:

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik igazi hősként ragyogott a Liverpool színeiben az angol bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi csúcsmeccsén. A címvédő, Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool 1-0-ra győzte le az Arsenalt, köszönhetően Szoboszlai 83. percben szerzett pazar góljának. A közel 30 méterről elvégzett szabadrúgása védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba. A mérkőzés előtt felesége, Buzsik Borka a Liverpool VIP szektorából posztolt fotót kislányukkal, a meccs után pedig Szoboszlai a karjaiban tartva ünnepelte a győzelmet a babával. A megható pillanatot a focista Instagram-történetében osztotta meg, amely 24 órán át volt látható.

Forrás: BORSONLINE

Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram