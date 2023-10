Ki győz: a globalisták vagy a patrióták? Lengyelország választ

Megosztás itt:

Marad-e a hatalomban a nyolc éve kormányzó Jog és Igazságosság, vagy legyőzi a szivárványellenzék? Október 15-én, vasárnap a lengyelek választanak, de nekünk, magyaroknak is van miért izgulnunk, mert Európa jövője a tét. A Mandiner élő műsorral készül vasárnap 19:00-kor!



Vasárnap este minden szem Lengyelország országgyűlési választására szegeződik Európában – írja a Mandiner. A Jog és Igazságosság (PiS), Jarosław Kaczyński miniszterelnök-helyettessel az élen, 38 százalékon állva vezet a felmérésekben a 30 százalékon álló, Donald Tusk-féle Polgári Koalícióval szemben. Az ellenzék akkor tudna kormányt váltani, ha sikerül háromötödös, minősített többséget szereznie, amivel a köztársasági elnöki vétó érvénytelenné válna. Az izgalmakat fokozza, hogy a parlamenti választás napján népszavazást is tartanak az EU menekültügyi javaslatáról, teszi hozzá a lap.



Közben a Mandiner arra is felhívja a figyelmet, hogy már hangolnak a sorosista lapok: a lengyel választáson Európa, a szabadság és a demokrácia forognak kockán, írja a Rzeczpospolita. Mint a Mandiner megjegyzi, a választás napjára kimutatta foga fehérjét Lengyelország egyik legolvasottabb lapja, a 40 százalékban közvetetten Soros György egyik alapítványa által birtokolt Rzeczpospolita. A pénteki, „Európa, a szabadság és a demokrácia a tét” c. kiegyensúlyozott vezércikket a napilap főszerkesztője, Bogusław Chrabota jegyzi, s ugyan konkrétan nem nevezi meg, mely pártokra kéri a mai napon nyájas olvasója szavazatát, de azt azért elmondja, hogy kire nem szabad szavazni.

Lengyelországban dől el Európa sorsa – jön Donald Tusk és Jarosław Kaczyński újabb csatája

De miért fontos számunkra ez a voksolás? Mi a jelentősége Európára és az ukrajnai háború menetére nézve? Ezeket a kérdéseket járja körbe a Mandiner szakértők segítségével.