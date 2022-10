Kézzel tapintható a feszültség az uniós csúcstalálkozó előtt

Megosztás itt:

Annak ellenére, hogy általában évente négyszer tartanak európai uniós csúcstalálkozót, az Európai Tanács csak ebben a hónapban már másodszor ülésezik az ukrajnai háború okozta rendkívüli helyzet miatt. Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön Brüsszelben gyűlnek össze a kétnapos EU-csúcsra, amelynek legfőbb témái várhatóan az energiaválság és az Oroszország elleni szankciók lesznek, hasonlóan az október 7-én, Prágában megtartott informális találkozóhoz.

Az EU mindössze két hete fogadta el a nyolcadik szankciós csomagot – amely árplafont vezetett be az orosz olajexportra –, ám néhány tagállam máris újabb, keményebb büntetőintézkedéseket sürget. A kilencedik szankciós csomag fő szószólói a balti országok, szerintük az orosz cseppfolyósított földgáz importjának korlátozására és még több orosz bank szankcionálására van szükség. Újra napirendre kerül a szeptember óta vitatott gázársapka bevezetése is, vagyis hogy az EU csak egy előre megszabott áron vásárolná meg Oroszországtól a földgázt.

„Brüsszel legújabb javaslata a gázársapkáról Magyarország számára jelenlegi formájában gázembargót jelent. Elég volt az elhibázott brüsszeli szankciókból!” – írta meg tegnap, a csúcstalálkozót megelőzően Orbán Viktor miniszterelnökön a Facebookon.

A szankciók általános tapasztalata az eddigiek alapján az, hogy azok visszaütnek a feladóra. Ha az Európai Unió további szankciókban gondolkodik, akkor valójában önmaga további gyengítéséről hoz döntést

– hangsúlyozta lapunknak Talabér Krisztián.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint az uniós vezetők vélhetően a kudarc terhével érkeznek a brüsszeli egyeztetésre, mivel az EU gyakorlatilag tehetetlen az orosz–ukrán háborúval szemben: a szankciók nem hozták el Oroszország gazdasági összeomlását és a hadakozás gyors végét, viszont súlyos energiaválságot idéztek elő Európa államaiban.

Talabér Krisztián elmondta: mivel a szankciók meghozatalához teljes egyetértés kell, Magyarország szükség esetén kellő határozottsággal nyomhatja meg a vészgombot. Az elemző úgy véli, a kormány ezt nagyon diplomatikusan teszi, hiszen vétó helyett már a szankciók tárgyalásakor engedményeket harcol ki az országnak, ami két szempontból is előnyös. – Egyrészt lojális szövetségese marad az európai közösségnek azzal, hogy nem gáncsolja el a szankciókat, másrészt az engedmények kiharcolásával egyszerre védi a magyar gazdaságot és a nemzet egészét – részletezte. Hozzáfűzte: a magyar kormány álláspontja világos: a szankciós rendszert újra kell gondolni.

Az uniós vezetők a tervek szerint megvitatják még az új vészhelyzeti energiaügyi csomagot is, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke mutatott be kedden. A javaslatok értelmében a tagállamok közös konzorciumot hoznának létre, amely harmadik felekkel tárgyalna a gázbeszerzési megállapodásokról. Az EB elnöke szerint ezzel elkerülhetnék, hogy a tagállamok egymással versengjenek a földgázért.

A közös gázbeszerzés hasonló alapra épül, mint 2020-ban a közös vakcinabeszerzés

– mutatott rá Talabér Krisztián. Kifejtette, a közös beszerzésnek mindig vannak kedvezményezettjei és kárvallottjai, ahogy ezt a közös oltóanyag-beszerzésnél is láthattuk. – Az egyenlőtlenség elégedetlenséget szülne, amely luxust nem engedheti meg magának most az európai közösség, hiszen a szankciós energiaválság miatt már jelenleg is kézzel tapintható a feszültség a tagállamok között.

Magyar Nemzet